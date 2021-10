Perturbazione alle porte, prime piogge al Nord e tirreniche (Video)

clicca qui. Meteo4you è la rubrica che offre quotidianamente informazioni dettagliate sul tempo meteorologico in atto sull’Italia, località per località, grazie alle previsioni offerte dal Centro Meteo Italiano. Per consultare gli articoli precedenti,

Situazione

Peggioramento meteo in arrivo dunque per gli ultimi due giorni della settimana a causa di un flusso di correnti dai quadranti occidentali che porterà piogge e acquazzoni sparsi specie su Nord e regioni centrali tirreniche. Le temperature non sono previste in calo.

Il culmine del periodo anticiclonico si verificherà tra oggi e domani e a seguire assisteremo ad un cedimento dell’alta pressione sul Mediterraneo, con una vasta e profonda circolazione depressionaria che dalla Scandinavia piloterà una saccatura fin sull’Europa Centro occidentale.

Il tempo sull’Italia

Al Nord

Tempo stabile al mattino con cieli velati su tutti i settori, nuvoloso con piogge in Liguria. Al pomeriggio nuvolosità in aumento al Nord-Ovest con delle piogge associate, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata instabilità in aumento con piogge sparse su tutte le regioni, più asciutto sulla Pianura Padana.

Al Centro

Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni sulle regioni centrali. Al pomeriggio nessuna variazione con cieli soleggiati su tutte le regioni. In serata velature in transito ed anche qualche pioggia in Toscana ed in estensione nella notte anche a Umbria e Lazio.

Al Sud e sulle Isole

Al mattino ampi spazi di sereno su tutti i settori, qualche velatura in Sardegna. Al pomeriggio ancora tempo stabile con cieli soleggiati, isolate piogge sui rilievi della Sicilia. In serata isolati fenomeni sulla Sardegna sud-orientale, sereno o poco nuvoloso sui restanti settori.

Temperature

Minime stabili o in lieve calo al settentrione; in aumento altrove. Massime in lieve diminuzione al nord-ovest e regioni tirreniche, stazionarie o in aumento sul resto della Penisola.