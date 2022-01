Peggiora il tempo, piogge in transito da Nord a Sud (video)

Tornano le nubi e le precipitazioni sul nostro Paese, con le prime piogge al Nord e sulle centrali in serata. In attesa il meridione.

clicca qui. Meteo4you è la rubrica che offre quotidianamente informazioni dettagliate sul tempo meteorologico in atto sull’Italia, località per località, grazie alle previsioni offerte dal Centro Meteo Italiano. Per consultare gli articoli precedenti,

Al Nord

Tempo stabile sia al mattino che al pomeriggio con cieli sereni su tutte le regioni, nebbie, foschie e nubi basse in Pianura Padana. Tra la sera e la notta nuvolosità in transito al settentrione con piogge su Liguria, Emilia Romagna e Friuli, neve in Appennino fino a 1100-1200 metri e fino a 300-500 metri sulle Alpi orientali.

Al Centro

Bel tempo al mattino con prevalenza di cieli sereni su tutte le regioni. Nel pomeriggio nessuna variazione di rilievo con cieli soleggiati e qualche nube sui settori tirrenici. In serata piogge in arrivo su Toscana, Umbria e Lazio con neve sui rilievi fino a 1200-1300 metri, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi.

Al Sud e sulle Isole

Al mattino tempo asciutto con prevalenza di cieli sereni su tutte le regioni. Al pomeriggio ancora cieli soleggiati al Sud, qualche nube sulle Isole Maggiori. In serata piogge in arrivo in Sardegna, ancora asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature

Minime e massime stabili o in generale calo.