Peggiora il meteo domani al Nord, poi al Centro (Video)

Inizia a cambiare il tempo sull’Italia, con piogge diffuse sulle regioni settentrionali, in parziale estensione alle centrali tirreniche e Umbria dalla sera. Ancora sole al Sud.

AL NORD

Maltempo sulle regioni nord-occidentali con piogge diffuse fin dalle prime ore del mattino, stabile altrove con nubi compatte. Estensione delle precipitazioni a tutte le regioni durante il pomeriggio e serata.

AL CENTRO

Variabilità asciutta al mattino sulle regioni del Centro Italia, nubi più compatte al pomeriggio e deboli piogge in arrivo in Toscana. Deboli precipitazioni previste in serata tra Toscana e Umbria, ancora stabile altrove.

AL SUD E SULLE ISOLE

Ennesima giornata di bel tempo al meridione con sole e clima mite. Da segnalare delle innocue nubi in transito solo sulla Sardegna, ampie schiarite su tutte le altre regioni peninsulari e insulari.

Temperature minime in aumento, massime stazionarie.