Negli ultimi giorni l’Agenzia delle dogane e l’Inps hanno bandito nuove procedure concorsuali che prevedono l’uso della posta elettronica certificata o Pec. C’è tempo fino al 5 novembre per candidarsi ai 1266 posti offerti dall’Agenzia e fino al 6 novembre per i 165 dell’Inps.

L’iscrizione ai concorsi dell’Agenzia delle dogane e dell’Inps prevede, nella domanda di partecipazione, l’indicazione di un indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) del candidato.

Un indirizzo Pec, si legge nel magazine online di Aruba, al quale saranno poi trasmesse le comunicazioni relative alla selezione e dal quale i candidati dovranno inviare ogni comunicazione o documentazione ritenuta necessaria.

Concorso Agenzia delle dogane

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha indetto due procedure concorsuali per 1266 posti e per inviare le domande di partecipazione c’è tempo fino al 5 novembre prossimo.

Nello specifico, l’Agenzia ha indetto un concorso pubblico per laureati per complessivi 766 posti, da inquadrare nella terza area, fascia retributiva F1, e un concorso pubblico per diplomati per complessivi 460 posti, da inserire nella seconda area, fascia retributiva F3.

Le domande possono essere inoltrate solo con modalità telematiche, è spiegato nel sito, e, come già annunciato, dovranno indicare al loro interno un valido indirizzo Pec.

Concorso Inps

Per quel che riguarda l’Istituto nazionale della previdenza sociale o Inps, si tratta di un concorso per titoli ed esami, per 165 posti area C, posizione economica C1, profilo informatico.

Anche qui, le domande si potranno inviare esclusivamente online e si dovrà indicare un valido indirizzo Pec.

Per partecipare c’è tempo fino al 6 novembre.

I candidati dovranno affrontare due prove scritte ed una prova orale e, nel caso in cui siano inviate più di 2500 domande, anche una prova preselettiva avente ad oggetto quesiti a risposta multipla, di carattere psicoattitudinale, logica, lingua inglese, competenze informatiche e cultura generale.

La crescita della Pec in Italia

Ad oggi, secondo stime Aruba (su dati Agid), nell’ultimo bimestre di riferimento, tra maggio e giugno 2020, sono state attivate 11.486.460 caselle Pec nel nostro Paese.

A differenza degli altri anni, nel bimestre in questione, si è verificato un balzo di 193.374 caselle Pec attivate e quasi 35 milioni di messaggi scambiati in più rispetto al periodo marzo-aprile.