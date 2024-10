Sassetti, AD di Aruba PEC: “Con l’adeguamento della nostra PEC agli standard europei, non solo esportiamo un caso di successo tutto italiano e unico in Europa, ma rendiamo possibile l'interoperabilità tra le comunicazioni elettroniche certificate e sicure nell’Unione Europea”.

Aruba PEC ha raggiunto un traguardo importante nel settore dei servizi digitali, diventando il primo gestore di Posta Elettronica Certificata (PEC) in Italia ad ottenere l’accreditamento per il Servizio Elettronico di Recapito Certificato Qualificato (SERCQ). Questo risultato è conforme agli standard europei e al Regolamento eIDAS, e la qualifica è stata rilasciata dall’AgID, l’Agenzia per l’Italia Digitale, che agisce come organismo di vigilanza.

“Con l’adeguamento della nostra PEC agli standard europei, non solo esportiamo un caso di successo tutto italiano e unico in Europa, ma rendiamo possibile l’interoperabilità tra le comunicazioni elettroniche certificate e sicure nell’Unione Europea”, ha dichiarato Andrea Sassetti, Amministratore Delegato di Aruba PEC e Direttore Trust Services di Aruba. “La conclusione dell’iter di qualifica e l’inserimento del nostro servizio all’interno delle Trusted List eIDAS rappresenta un riconoscimento significativo per Aruba e per la qualità dei nostri servizi – ha aggiunto Sassetti – oltre che una garanzia per i clienti e l’ecosistema con il quale auspichiamo una sempre maggiore cooperazione a livello di servizi digitali”.

“Aruba PEC ha dato un contributo determinante nella definizione degli standard tecnici nazionali ed internazionali alla base dei servizi di recapito certificato qualificato”, ha spiegato Marco Mangiulli, CIO e Head of Software Development di Aruba. “Il risultato raggiunto con il completamento dell’iter di qualifica non solo attesta la conformità del nostro servizio, ma rappresenta anche una collaborazione virtuosa che si è creata e sviluppata su numerosi tavoli di confronto tra operatori ed istituzioni europee – ha proseguito Mangiulli – per garantire un servizio interoperabile e all’avanguardia dal punto di vista tecnologico, ora a disposizione in tutta Europa”.

Inserimento nelle Trusted List eIDAS

Grazie a questo accreditamento, Aruba PEC è stata inserita nelle Trusted List eIDAS a livello europeo. Questi elenchi includono i fornitori di servizi fiduciari qualificati, garantendo la conformità al Regolamento eIDAS. Le Trusted List facilitano la fiducia e l’interoperabilità tra i servizi digitali degli Stati membri dell’Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo, promuovendo la continuità e la sicurezza nei rapporti digitali transnazionali.

Conformità e sicurezza

Il completamento dell’iter di qualificazione conferma la capacità di Aruba PEC di fornire un servizio di recapito certificato qualificato basato sulla PEC, con la garanzia di piena interoperabilità a livello europeo. Ciò è reso possibile dalla conformità agli standard ETSI, in particolare ai profili di interoperabilità definiti all’interno della REM Baseline (ETSI EN 319 532-4), che assicurano il corretto funzionamento e la sicurezza del servizio.

Il traguardo

Questo successo segue un altro traguardo importante raggiunto a giugno 2024, quando Aruba PEC si è confermata il primo gestore italiano a ottenere l’attestazione di conformità da un CAB (Conformity Assessment Body) accreditato. Tale attestazione consente la fornitura di servizi di recapito certificato qualificato secondo standard REM, confermando la leadership dell’azienda nel settore dei servizi digitali certificati.

Caratteristiche del servizio

Il servizio proposto da Aruba PEC è caratterizzato dalla capacità di fornire una piattaforma sicura e conforme per l’invio e la ricezione di documenti e comunicazioni certificate, con valore legale a livello nazionale ed europeo. Grazie alla conformità agli standard internazionali, il servizio si distingue per:

Interoperabilità: la possibilità di interagire con altri sistemi PEC e di recapito certificato all’interno dell’UE, garantendo continuità nelle comunicazioni. Affidabilità e Sicurezza: il servizio offre elevati standard di sicurezza e protezione dei dati, essendo conforme agli standard europei ETSI. Velocità di Trasmissione: il servizio consente lo scambio rapido e certificato di documenti, con tracciamento completo della consegna e avvisi automatici.

Grazie a queste caratteristiche, Aruba PEC si pone come leader nel settore della digitalizzazione e certificazione delle comunicazioni, supportando aziende e istituzioni nella transizione verso una gestione sempre più digitale e sicura delle comunicazioni.

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz