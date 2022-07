La posta elettronica certificata o PEC rappresenta storicamente non solo una prima applicazione dei processi di dematerializzazione per cittadini, imprese e Pubblica Amministrazione, ma anche un primo passo verso il digital trust italiano e la comprensione della trasformazione digitale. Guida alle soluzioni e ai vantaggi della PEC di Aruba Enterprise.

La trasformazione digitale delle nostre imprese e della Pubblica Amministrazione ha comportato un profondo cambiamento culturale, non solo a livello di imprenditoria e management, ma anche sociale e di gestione dell’amministrazione centrale e locale dello Stato. Bisognava per questo creare un contesto di fiducia verso l’innovazione tecnologica, la sua diffusione e la sua adozione.

La fiducia è un fattore di massimo rilievo in ogni sistema economico, perché è alla base dei rapporti tra le persone e le imprese, degli scambi in generale e nelle transazioni di ogni genere, anche a livello di comunicazione pubblica. Con il primo processo di dematerializzazione cittadini, professionisti, imprese e anche le amministrazioni pubbliche hanno dovuto confrontarsi con il digitale.

Questo ha significato lavorare molto sulla disponibilità di ognuno di questi attori a condividere i propri dati e le proprie informazioni con piattaforme e servizi del tutto nuovi, anche grazie alle soluzioni tecnologiche giuste e percepite come affidabili.

La Posta Elettronica Certificata o PEC è uno strumento che al suo arrivo ha dovuto fare i conti con non poche incertezze a livello culturale, perché in molti non sapevano se fidarsi o meno di questo strumento nuovo, che andava a sostituire la tradizionale raccomandata con avviso di ricevimento, con cui condivide lo stesso valore legale.

Oggi, milioni di aziende hanno attivato una propria casella PEC e anche liberi professionisti e singoli cittadini. Anzi, possiamo dire che la Posta Elettronica Certificata sia stato uno dei primi e più convincenti strumenti tecnologici e organizzativi che hanno permesso l’affermarsi in Italia del digital trust.

A confermare l’indiscusso valore (e successo) della PEC è anche la sua evoluzione europea, ulteriore traguardo di particolare rilevanza che dimostra l’efficacia dello strumento, ormai indispensabile per far fronte al balzo tecnologico della digitalizzazione.

I vantaggi della PEC

Tanti i vantaggi della PEC, intanto un risparmio di tempo, perché non serve più recarsi alla Posta o in qualche agenzia di servizi, e sostenere poi spese di spedizioni. Infine, non di poco conto al giorno d’oggi, anche un risparmio enorme di carta consumata, che significa minore impronta ambientale.

Ulteriori vantaggi sono rintracciabili nella prova dell’invio e del ricevimento della comunicazione e del suo contenuto, poiché il testo del messaggio viene certificato dallo stesso gestore, nella certificazione di integrità e immodificabilità del messaggio stesso, ma anche nella certificazione di data e ora di spedizione e di consegna, che con la raccomandata di un tempo era possibile solo in parte.

Gli stessi fornitori dei servizi PEC sono nella maggior parte anche in Italia dei Trust Service Provider qualificati, Certification Authority che offrono un gran numero di servizi. Questi soggetti sono tenuti a rispettare i requisiti di onorabilità, di competenza e capacità tecnica, garantendo l’adozione di tutte le misure di integrità e sicurezza del servizio e prevedendo anche piani di emergenza per assicurare in ogni caso il completamento della trasmissione dei messaggi.

Non si riceve più la fastidiosa posta “spazzatura”, in quanto non è possibile ricevere messaggi non certificati; e poi la casella PEC può essere utilizzata in qualsiasi momento da qualsiasi dispositivo (pc, tablet o smartphone) collegato in rete.

Le soluzioni PEC di Aruba Enterprise

Grazie allo sviluppo di nuove soluzioni tecnologiche e di servizio, il cambiamento è oggi avvenuto, soprattutto dal punto di vista culturale e la ricerca delle soluzioni giuste non fa che accelerare la transizione.

Aruba Enterprise, la divisione del Gruppo Arubadedicata ai progetti IT complessi in ambito Data Center, Cloud e Trust Services per grandi imprese, Pubblica Amministrazione e hyperscale cloud provider, offre diverse soluzioni PEC per le imprese, che includono servizi pensati, progettati e sviluppati appositamente per il comparto aziendale, per chi deve gestire un livello di complessità maggiore.

Tra questi troviamo la PEC Massiva, che consiste in una singola casella di posta capace di inviare un elevato numero di messaggi ad altrettanti destinatari, anche mediante l’impiego di sistemi automatizzati. Il servizio è erogato grazie a un’infrastruttura dedicata progettata su misura in base alle specifiche esigenze di performance.

C’è poi il Pannello Supervisore PEC, che consente di controllare e gestire un numero elevato di caselle PEC; il PEC Flow, che a sua volta offre la possibilità di gestire, condividere e archiviare più caselle PEC tra più utenti, in un ambiente unico, sicuro, controllato e accessibile con un’unica credenziale applicativa.

Con la certificazione di Dominio PEC, infine, è possibile certificare come dominio PEC un dominio di terzo livello, seguendo lo schema pec.nomedominio.tld, o di secondo livello, per ottenere PEC con indirizzo user@nomedominio.tld.

Si tratta di soluzioni caratterizzate, oltre che da elevati livelli di sicurezza, anche dalla piena integrabilità con piattaforme terze già in uso.

La sicurezza della PEC Enterprise di Aruba

La fiducia, di cui parlavamo all’inizio, si consolida anche grazie ad un livello adeguato di sicurezza dei dati, dei documenti, dell’infrastruttura e dei servizi. Sicurezza per il fornitore, per il cliente, per tutti i consumatori e le stesse amministrazioni pubbliche.

Per assicurare elevati standard di sicurezza, Aruba Enterprise, oltre al fatto di poter contare su una consolidata esperienza nell’offerta di servizi fiduciari che trova i suoi fondamenti nelle Certification Authority, Aruba PEC e Actalis – entrambe società del Gruppo Aruba accreditate presso l’AgID come gestori PEC e CA – offre sistemi avanzati di protezione dei dati grazie ad antivirus e antispam aggiornati e alla possibilità di configurare l’accesso con verifica a 2 fattori.

Le chiavi private dei certificati utilizzati sono protette dall’utilizzo di HSM tamper proofe tamper evident (certificato FIPS 140-2 level 3).

Fondamentale anche la tracciabilità dei messaggi, che è conservata a livello digitale per 30 mesi.

La sicurezza è inoltre ibrida, cioè mantenuta sia a livello informatico che fisico, quindi di infrastruttura.

A sostegno di questa garanzia è offerta la Certificazione ISO/IEC 27001, servizio incluso nel dominio di certificazione del sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

Tutti i server e gli apparati di rete dell’infrastruttura di erogazione del servizio, inclusi i moduli HSM, sono duplicati e bilanciati per implementare il servizio PEC non soltanto scalabile, ma anche in alta affidabilità e disponibilità.

I data center dai quali è erogato il servizio sono infine conformi agli stringenti requisiti dello standard Rating 4 ANSI/TIA-942 in materia di sicurezza fisica e business continuity.

Per maggiori informazioni, visita la pagina dedicata sul sito Aruba Enterprise.