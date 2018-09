Vodafone e Zurich hanno siglato un accordo per lo sviluppo di un’offerta integrata costituita dai servizi assicurativi Zurich e dalla soluzione “V-Home by Vodafone”.

Vodafone e Zurich Insurance Plc, Rappresentanza Generale per l’Italia (“Zurich”) hanno siglato un accordo per lo sviluppo di un’offerta integrata costituita dai servizi assicurativi Zurich e dalla soluzione “V-Home by Vodafone”, la soluzione di smart home che utilizza la piattaforma aperta di Samsung SmartThings per gestire, monitorare e far interagire i dispositivi connessi della propria abitazione direttamente dal proprio smartphone.

In virtù di questo accordo, la soluzione “V-Home” include senza alcun costo aggiuntivo i servizi di assistenza di Zurich Assistenza Casa, la polizza assicurativa sviluppata da Zurich per la protezione della casa.

Inoltre, una selezione di agenti Zurich potrà offrire ai propri clienti una soluzione assicurativa ancora più completa, arricchendo la protezione di casa e famiglia con le migliori tecnologie smart home disponibili sul mercato.

A seguito della presentazione dell`accordo nel corso di un incontro con le principali Agenzie della compagnia assicurativa avvenuto ieri, infatti, è stata avviata la vendita del prodotto “Zurich For Family”, il prodotto assicurativo multirischio casa e famiglia della Compagnia, in abbinamento al kit “V-Home by Vodafone”.

Grazie alla combinazione delle migliori tecnologie smart home con i servizi di assistenza ed assicurativi, Zurich amplierà la gamma dei servizi offerti ai propri clienti, permettendo loro di prevenire i danni alla propria abitazione e di gestirli tramite un supporto dedicato.