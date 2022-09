Partnership Municipia (gruppo Engineering), Project Automation e Nivi per migliorare la mobilità urbana

Obiettivo della partnership è portare sul mercato servizi e soluzioni innovative attraverso un ecosistema digitale per il governo della mobilità urbana ed extraurbana e della sicurezza stradale in ottica Augmented City.

E’ questo l’obiettivo della partnership siglata da Municipia S.p.A, società del Gruppo Engineering – leader in Italia nella Digital Transformation – che accompagna gli Enti locali nel percorso di trasformazione digitale (nell’ambito specifico della mobilità con la Business Area Sicurezza Stradale, Smart Mobility e Trasporto Pubblico), Project Automation S.p.A, riferimento nel panorama italiano relativamente agli impianti di sanzionamento alle violazioni al Codice della Strada, e Nivi, specializzata da 60 anni nell’erogazione di servizi di recupero crediti in Italia e all’estero.

L’occasione per presentare la nuova partnership è la partecipazione all’evento “Le giornate di Polizia locale e sicurezza urbana” (Riccione, 15-16-17 settembre 2022), dove le tre società saranno presenti con uno stand unico.

Le amministrazioni pubbliche, che quotidianamente affrontano i complessi aspetti di gestione del traffico, potranno contare su un approccio unificato alla mobilità per il miglioramento dei servizi sia in termini di efficienza che di sostenibilità ambientale. Un’offerta che punta a migliorare il livello di vivibilità e accoglienza delle città, elevare la sicurezza anche a vantaggio dell’utenza debole, ridurre sensibilmente il traffico urbano e i livelli di inquinamento, aumentando la propensione all’utilizzo dei servizi di intermodalità, trasporto pubblico e condiviso. Una gestione olistica, full digital, interconnessa, automatizzata, aperta alle evoluzioni tecnologiche e alle esigenze attuali e future della città.

“La mobilità è determinante per rendere le città più vivibili, attrattive e sostenibili. – questo il pensiero condiviso del Presidente di Municipia – Gruppo Engineering, Stefano De Capitani e dell’Amministratore Delegato di Project Automation, Fabrizio Felippone – Per ridurre l’impatto ambientale, migliorare la qualità dell’aria e aumentare la sicurezza stradale è fondamentale che le amministrazioni ragionino in termini di ecosistema e governino in modo flessibile la costante crescita di domanda di servizi di persone e merci, utilizzando piattaforme e innovazioni tecnologiche, Intelligenza Artificiale, Internet of Things, big data. Il supporto dei privati è cruciale”.

“Anche l’attività del recupero dei crediti nella pubblica amministrazione va di pari passo. – aggiunge il Presidente di Nivi spa Luigi Nicosia – Negli ultimi 20 anni abbiamo permesso alle P.A che utilizzano i nostri servizi di introitare centinaia di milioni di euro recuperati dalle sanzioni emesse a carico di cittadini stranieri. Risorse utili alle P.A. per l’erogazione di servizi ai propri cittadini, volti al rafforzamento della prevenzione e della sicurezza stradale, all’evoluzione in Smart city. La crescita in qualità dei servizi offerti è la garanzia dell’affidabilità del servizio.”

Gli obiettivi della partnership

Soluzioni che le tre aziende sinergicamente presentano al mercato anche in forma di partenariato pubblico-privato e project financing, strumenti chiave da cogliere per le Amministrazioni Pubbliche per la realizzazione di progetti complessi e per rilanciare gli investimenti sulla sicurezza e la mobilità. Gli obiettivi: