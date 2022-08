Le sfide della trasformazione digitale si vincono facendo squadra con aziende-università e Ricerca. È questa la visione indicata da Maximo Ibarra, CEO & General Manager di Engineering, intervenuto ieri al Meeting di Rimini partecipando al convegno “Il Cambiamento Possibile”, insieme con Maria Cristina Messa, Ministro dell’Università e della Ricerca, Francesco Cupertino, Rettore Politecnico di Bari, e Luigi Scordamaglia, Presidente di Filiera Italia e AD di Inalca.

Ibarra: “Puntare a creare un forte legame tra il mondo accademico e quello delle aziende“

“Anche quest’anno – ha commentato Maximo Ibarra dopo il suo intervento – il Meeting di Rimini è stata un’occasione preziosa per mettere a confronto istituzioni, università e imprese. Oggi più che mai è fondamentale che le sfide imposte da una Digital Transformation, che corre sempre più veloce, e le grandi opportunità di rinnovamento offerte dal PNRR siano affrontate mettendo intorno allo stesso tavolo competenze ed esperienze diverse, puntando a creare un forte legame tra il mondo accademico e quello delle aziende. In un Paese in cui il numero di laureati STEM è ancora lontano dalle medie europee, bisogna garantire a tutti il diritto allo studio, superare definitivamente il Digital Divide e diffondere la cultura del digitale, offrendo alle nostre ragazze e ai nostri ragazzi percorsi di formazione in grado di colmare lo skill mismatch tra quanto richiesto dal mondo del lavoro e l’offerta di professionisti qualificati e aggiornati“.

“Negli ultimi 8 mesi 1.000 nuove assunzioni in Engineering”

“In Engineering, dove soltanto negli ultimi 8 mesi sono entrate 1.000 nuove persone grazie a un imponente piano di hiring”, ha ricordato Ibarra, “cerchiamo giovani talenti con la voglia e l’ambizione di affrontare e gestire le sfide della Digital Transformation. Il loro ingresso in azienda viene accompagnato con percorsi di formazione professionalizzanti, curati dalla nostra IT & Management Academy, uno degli asset strategici del gruppo, che solo nell’ultimo anno ha fornito 25mila giornate di formazione, oltre 400 corsi di formazione e 240 docenti certificati.

“Altrettanto forte è il nostro impegno nella Ricerca”, ha concluso il ceo di Engineering, “che ci vede protagonisti di oltre 100 progetti internazionali in network con prestigiose università europee, e che ci porta a collaborare con oltre 50 atenei italiani, con l’obiettivo di supportare e velocizzare il processo di innovazione del nostro Paese, fieri di mettere in condivisione, al di là di ogni forma di egoismo che spesso caratterizza il mondo dell’innovazione, il nostro patrimonio di competenze tecnologiche e conoscenze di business”.