PA digitale, parte il 1° settembre il progetto ‘Padrion’

Il progetto Padrion (Public Administrations facing digital transformation as a community in the Adrion area) partirà ufficialmente il primo settembre 2024 e segnerà l’inizio di un percorso volto a migliorare la trasformazione digitale e la capacità innovativa delle PA nella regione adriatica-ionica.

Lepida coordinerà il progetto, che coinvolge organizzazioni pubbliche provenienti da Albania, Croazia, Grecia, Italia, Macedonia del Nord, Montenegro e Serbia.

Questi partner, tra cui il Comune di Piacenza, collaboreranno per affrontare le sfide territoriali legate alla transizione digitale. L’amministrazione piacentina, in particolare, svilupperà una soluzione focalizzata sulle donne e il digitale.

Padrion esporta nella regione adriatica-ionica il modello regionale delle Comunità Tematiche e delle Agende Digitali Locali, utilizzando un approccio transnazionale per creare un ambiente collaborativo e sviluppare strumenti basati sulle esigenze specifiche dei territori.

Con l’avvio ufficiale del progetto, Lepida costituirà il gruppo di lavoro e organizzerà i primi incontri con i partner per avviare subito le attività e condividere la data di un kick-off in presenza che si terrà a Bologna in autunno.

Questo incontro sarà l’occasione per consolidare la collaborazione tra i partner e pianificare le prossime fasi del progetto.

