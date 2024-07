Davide Rossi confermato alla presidenza, Maurizio Iorio entra in Consiglio. Accolta la richiesta di adesione di Tivù (Tivusat). Plauso unanime alla Guardia di Finanza per l’operazione “Electronic Wast.

Si è tenuta, presso Palazzo Castiglioni a Milano, l’Assemblea Generale della Federazione Optime – Osservatorio per la Tutela del Mercato dell’Elettronica in Italia.

Numerosi i punti all’ordine del giorno, primo fra tutti il rinnovo degli organismi dell’Associazione.

Davide Rossi è nuovamente alla presidenza per il triennio 2024-2026.

Confermato anche Consiglio Direttivo con l’inserimento dell’avvocato Maurizio Iorio, Presidente di Andec Confcommercio.

Bilancio approvato e grande soddisfazione è stata espressa da tutti i presenti per le attività svolte nel corso del 2023 e nel 2024.

“Ringrazio di cuore tutti gli associati e i sostenitori di Optime per la fiducia accordatami ancora una volta e sono orgoglioso di constatare come la nostra rappresentatività, sia all’interno del comparto sia nel rapporto con le istituzioni, sia oramai riconosciuta e in continua crescita, a conferma del fatto che la strada intrapresa è di valore. Stiamo pianificando molte atre azioni, sempre con l’unico obiettivo di tutelare il Mercato dell’Elettronica e dell’Elettrodomestico che si dimostra ogni giorno più strategico per lo sviluppo tecnologico, ambientale e sociale del Paese”, ha commentato il presidente Davide Rossi.

In particolare, l’Assemblea ha rivolto un plauso per la presentazione del rapporto annuale Optime avvenuta il 7 Maggio presso la Camera dei Deputati. In quell’occasione, agli ospiti e ai numerosi parlamentari e rappresentanti delle istituzioni presenti è stata delineata una panoramica puntuale sul mercato dell’elettronica in Italia, con un’attenzione particolare al Social Commerce, ovvero l’attività di vendita tramite sociali network, che sta prendendo sempre più piede e offre molti spazi di manovra ad operatori senza scrupoli.

L’Assemblea ha, inoltre, accolto con voto unanime la richiesta di adesione da parte di Tivù (la piattaforma satellitare in chiaro Tivusat che vede RAI e Mediaset come principali azionisti).

Molte altre azioni sono state realizzate e sono in corso, tra esse si segnala il successo dell’operazione “Electronic Waste” compiuta dalla Guardia di Finanza contro la vendita abusiva di sigarette elettroniche e l’evasione degli eco-contributi collegati ai rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (comunicato allegato).

————

IL CONSIGLIO DIRETTIVO (2024-2026) RISULTA COSÌ COMPOSTO

Dott. Federico Bagnoli Rossi – FAPAV

– FAPAV Dott. Fabio Basini – Expert

– Expert Dott. Cav. Dario Bossi – ANCRA Confcommercio

– ANCRA Confcommercio Avv. Fabio Fonzi – Unieuro

– Unieuro Ing. Marco Imparato – APPLiA Confindustria

– APPLiA Confindustria Avv. Maurizio Iorio – ANDEC Confcommercio

– ANDEC Confcommercio Avv. Matteo Ponti – Euronics

– Euronics Avv. Davide Rossi – AIRES Confcommercio

– AIRES Confcommercio Avv. Ciro Sinatra – APPLiA Confindustria

