OpNet diventa Company Wholesale di Wind Tre

OpNet avvia una nuova fase di crescita e sviluppo in seguito all’acquisizione da parte di Wind Tre. Questo investimento ha l’obiettivo di garantire continuità operativa e valorizzare il modello dinamico e le competenze specialistiche che da sempre contraddistinguono OpNet nel mercato Wholesale. In questo contesto, l’integrazione con Wind Tre si inserisce in una più ampia strategia di consolidamento e potenziamento delle sinergie operative.

È stato avviato un percorso di integrazione che porterà alla creazione di un unico e forte punto di riferimento per il mercato, in grado di rappresentare l’identità condivisa delle due realtà. Un segnale visibile di questa evoluzione è rappresentato dall’aggiornamento del logo OpNet, che ora integra elementi distintivi di Wind Tre: una trasformazione che, pur rafforzando il legame con l’azienda, mantiene la riconoscibilità e l’identità del marchio.

Nel ruolo di Company Wholesale di Wind Tre, OpNet offre ai propri clienti accesso neutrale a un’infrastruttura tecnologicamente avanzata, la Top Quality Network Mobile e la rete 5G di Wind Tre, oltre all’opportunità di usufruire di accordi per l’accesso a infrastrutture terze attualmente disponibili nell’ecosistema Wind Tre.

L’offerta comprende soluzioni wholesale per servizi mobili e fissi, sia wired che wireless, MVNO, connettività IoT e connessioni dedicate in fibra e microwave. La proposta si evolverà ulteriormente, puntando su modelli avanzati come il Network-as-a-Service e la monetizzazione delle API, con l’obiettivo di ottimizzare i processi di provisioning e semplificare la gestione operativa per i clienti wholesale.

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz