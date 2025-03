Sfruttare le potenzialità della realtà virtuale per mettersi nei panni di persone disabili e tentare così di capire meglio cosa significa davvero avere dei problemi seri di vista, udito e capacità di muoversi. E’ questo il senso della presenza di WINDTRE come partner tecnologico di CITY4ALL, progetto rivolto alle giovani generazioni che consente di immedesimarsi nella quotidianità di una persona con disabilità visiva, uditiva o motoria attraverso la realtà virtuale abilitata dal 5G e potenziata dall’Intelligenza Artificiale. L’obiettivo dell’iniziativa è promuovere l’empatia e la consapevolezza sui temi della diversità e dell’inclusione verso le persone con disabilità.

Difficoltà simulate con videogioco e visore

CITY4ALL attraverso un videogioco e un visore VR simula le difficoltà che può incontrare una persona con disabilità mentre attraversa la propria città, in una situazione comune come l’andare ad assistere ad un concerto allo stadio. L’esperienza è stata diversificata in base alla tipologia di disabilità rappresentata ed è arricchita da dialoghi supportati dall’intelligenza artificiale.

Progetto rivolto agli studenti

CITY4ALL i cui partner, oltre a WINDTRE sono EURIX, e della CPD – Consulta per le Persone in Difficoltà, è un’iniziativa TRIALSNET, progetto finanziato e supportato dal topic Horizon-JU-SNS-2022 dell’Unione Europea. Il progetto prevede una serie di trial rivolti a studenti e studentesse dell’Istituto Comprensivo Don Milani di Druento (TO), con il coinvolgimento di influencer e testimonial impegnati nella sensibilizzazione verso la disabilità. L’iniziativa verrà presentata anche al Torino Comics dall’11 al 13 aprile, in uno stand dedicato dove i visitatori potranno testare l’esperienza in realtà virtuale.

WINDTRE fornitore di visori 3D e connettività 5G

WINDTRE ha fornito gli strumenti come i visori 3D e la connettività in 5G, che grazie alle sue caratteristiche di bassa latenza consente di fornire un’esperienza utente immersiva, fluida e più realistica. Le persone di WINDTRE coinvolte nell’iniziativa, inoltre, hanno offerto la loro esperienza ed il proprio know-how per curare gli aspetti tecnici e logistici in ambito telco e misurare le performance di rete.

L’iniziativa mette in evidenza il contributo che le applicazioni abilitate dalle reti 5G possono dare allo sviluppo e alla diffusione dei valori sociali e di come la tecnologia possa aiutare a ridurre le distanze, tema centrale nella strategia di sostenibilità aziendale.

