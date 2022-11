Open data, premio Eco-Hitech per le città smart di Enel X

Il riconoscimento è stato assegnato a Enel X per la ricchezza dei dati energetici e ambientali alla base del modello proposto a supporto di una pianificazione urbana data-driven e per l’effettivo contributo offerto ai territori in tema di transizione ecologica.

Il programma Open Data per città smart e sostenibili di Enel X si è aggiudicato l’Eco-Hitech Award, il premio indetto da LUMI per valorizzare i progetti d’eccellenza d’imprese e pubbliche amministrazioni in tema di efficienza energetica, sostenibilità ambientale, servizi ai cittadini e digitalizzazione dei territori.

Il riconoscimento è stato consegnato a Rimini nell’ambito di Key Energy, la manifestazione italiana dedicata a efficienza energetica, energie rinnovabili e città sostenibili.

L’iniziativa di Enel X ha ricevuto una menzione speciale nella categoria Transizione ecologica per la ricchezza dei dati energetici e ambientali alla base del suo programma, in grado di supportare policies data-driven presso gli enti locali e contribuire alla transizione ecologica dei territori.

“Siamo orgogliosi di questo riconoscimento”, commenta Marco Gazzino, Head of e-City di Enel X, “che premia i nostri servizi Open Data, messi gratuitamente a disposizione di tutte le pubbliche amministrazioni. Da tempo Enel X supporta i comuni italiani nell’utilizzo e nella valorizzazione dei dati per la pianificazione urbana. Il nostro obiettivo è mettere questi dati a disposizione dei territori per migliorare la vivibilità e la sostenibilità dei centri urbani, al servizio dei cittadini e delle amministrazioni che vogliono migliorare i propri servizi in modo data driven. Una vera innovazione, a disposizione di tutte le PA”.

Il programma per Open Data per città smart e sostenibili è stato avviato da Enel X nel 2021 per valorizzare l’ingente e preziosa mole dei dati aperti e ricavarne tre indicatori utili a supportare la transizione sostenibile delle città. Gli indici, interamente calcolati a partire da Open Data raccolti da fonti pubbliche e validati scientificamente, garantiscono la massima copertura per tutti i Comuni italiani, anche i più piccoli, costituendo potenti strumenti a disposizione delle PA per acquisire maggiore consapevolezza sul proprio territorio, definire le priorità degli interventi di sostenibilità e supportare i processi decisionali di pianificazione urbana.

Enel X Circular City Index permette di valutare la circolarità urbana di un comune analizzando le dimensioni di Mobilità Sostenibile, Ambiente & Energia, Gestione dei Rifiuti e Digitalizzazione.

15 Minute City Index fornisce 1 macro-indicatore sintetico, 13 dimensioni e 49 KPI per implementare una pianificazione urbana basata sulla prossimità e concretizzare il modello della città a 15 minuti: una città in cui ogni cittadino riesca a raggiungere i servizi essenziali nell’arco di 15 minuti a piedi o in bicicletta e in cui, riducendo gli spostamenti, sia dunque possibile abbattere le emissioni ed incrementare la resilienza urbana e la qualità della vita degli abitanti.

CO 2 City Index permette ai Comuni italiani di stimare il livello di emissioni antropiche di CO₂ per ogni micro-distretto urbano e nel corso del tempo. Le stime legate a distretti di 1 Km² e le viste d’insieme delle emissioni sul proprio territorio sono un supporto concreto per definire un percorso personalizzato di interventi innovativi per la carbon-neutrality della propria città.

Per saperne di più sul programma Open Data per città smart e sostenibili visita la pagina dedicata: https://www.enelx.com/it/it/istituzioni/sostenibilita/open-data-pubblica-amministrazione

Gli enti interessati possono registrarsi gratuitamente a YoUrban, portale online di Enel X riservato alle pubbliche amministrazioni, al seguente link: https://www.enelx.com/it/it/istituzioni/servizi-citta-digitale/dashboard-covid-19/richiedi-informazioni-dashboard-covid-19.