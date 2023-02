Enel X ed Enel X Way si aggiudicano l’elettrificazione del deposito Autoguidovie di Crema. Fiumara (Enel X): “Sviluppiamo un nuovo sistema evoluto ed efficiente di mobilità”

Il trasporto pubblico di Crema diventa più sostenibile grazie all’assegnazione a Enel X, la business line globale del Gruppo Enel che opera nell’ambito della fornitura e dell’efficientamento energetico, leader mondiale nello sviluppo di soluzioni innovative a supporto della transizione energetica, da parte di Autoguidovie, della realizzazione dell’infrastruttura elettrica a deposito necessaria per l’esercizio di 10 bus elettrici a servizio della città.

Con l’assegnazione della commessa da parte di Autoguidovie, la maggiore azienda a capitale privato italiano del Trasporto Pubblico Locale che opera in Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto e Piemonte, Enel X avrà un ruolo da protagonista in un business orientato sempre di più alla sostenibilità e all’utilizzo dell’energia verde.

L’assegnazione fa parte di un progetto più ampio dove Enel X si è aggiudicata la gara per l’infrastrutturazione di 3 siti gestiti da Autoguidovie e delle sue partecipate.

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto di distribuzione e infrastrutturazione elettrica del deposito a servizio delle ricariche di 10 bus, con la garanzia di manutenzione full service e sistema di smart charging di Enel X Way per 2 anni. Il progetto fa leva sulle competenze di Enel X nella realizzazione e gestione di infrastrutture urbane complesse e conta sull’esperienza nella progettazione e installazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici di Enel X Way, la società del Gruppo Enel dedicata interamente allo sviluppo della mobilità elettrica. Grazie al contributo sinergico delle due aziende del Gruppo Enel, è stato possibile includere in un unico accordo la progettazione, la fornitura di soluzioni per la ricarica, il supporto durante la direzione dei lavori e la richiesta dei permessi volti all’ottenimento dell’allacciamento alla rete della cabina dedicata.

Enel X partirà quindi nel mese di gennaio con la progettazione e successivamente con la costruzione dell’infrastruttura per avviare il servizio a ottobre 2023.

«Elettrificare il trasporto pubblico locale è un’occasione per ridisegnare complessivamente la mobilità delle nostre città in una logica più smart, offrendo ai cittadini un servizio meno inquinante e meno rumoroso, incentivandone così l’utilizzo per gli spostamenti – spiega Armando Fiumara, Head of e-Bus Italy di Enel X. Non basta acquistare un autobus elettrico per ridurre le emissioni di CO 2 e fare un passo in avanti verso l’elettrificazione: servono infrastrutture, stazioni di ricarica che vengono da noi fornite con il supporto di Enel X Way, efficientamento dei depositi e digitalizzazione. Con l’assegnazione di questa commessa, Enel X svilupperà a Crema un nuovo sistema evoluto ed efficiente di mobilità a beneficio dei cittadini».

«Sostenibilità ambientale e rigenerazione urbana rappresentano i perni su cui ruotano tutti i processi di costruzione e sviluppo dei nostri servizi di mobilità – illustra Stefano Rossi, Amministratore Delegato di Autoguidovie. Attraverso la realizzazione di infrastrutture elettriche i cittadini, sempre al centro della nostra strategia aziendale, potranno contare su una mobilità sostenibile aderente alle proprie esigenze. Siamo convinti, infatti, che solo un trasporto pubblico dal forte timbro innovativo possa attrarre una domanda oggi coperta dal mezzo privato al fine di decongestionare il traffico rendendo migliore l’esperienza durante gli spostamenti e armonizzare il servizio con le peculiarità tipiche della città di Crema e dintorni. Con questo ulteriore investimento Autoguidovie rilancia la centralità del trasporto pubblico come driver di crescita per i cittadini, per i territori e per le imprese».