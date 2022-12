Online il nuovo sito Vodafone.it

Vodafone ridisegna l’esperienza digitale del cliente per renderla sempre più semplice e intuitiva attraverso un restyling radicale del proprio sito e della propria app. L’iniziativa si inserisce in un percorso che vede Vodafone più vicina al cliente attraverso iniziative che partono dall’ascolto dei suoi bisogni e aspettative, come Vodafone Happy, il programma di customer loyalty recentemente rinnovato, che premia i clienti per il tempo passato insieme.

Sul nuovo sito vodafone.it i clienti hanno la possibilità di trovare e valutare le diverse offerte di Vodafone con tutte le informazioni e i dettagli presentati in modo ancora più semplice, chiaro e completo. Tutto questo è reso possibile grazie a un nuovo design e a grafiche in linea con le diverse esigenze dei clienti che potranno navigare sul sito internet e scoprire l’offerta più in linea con le proprie necessità.

Nella nuova app MyVodafone i clienti hanno ora a disposizione uno spazio rinnovato nella sua struttura e nella grafica. Con la nuova app MyVodafone, che sarà resa disponibile ai clienti con un piano di rilascio graduale, i clienti possono accedere a tutte le informazioni sui prodotti attivi e ad ancora più contenuti, offerte e opportunità di acquisto selezionate per loro. E’ disponibile inoltre una grafica molto chiara per seguire l’andamento delle spese, mese per mese, oltre alla possibilità di attivare nuovi servizi, disattivare quelli che non si ritengono più necessari. Il tutto in completa autonomia.

Sempre nell’app, con “Vodafone Happy”, i clienti potranno provare a vincere ogni settimana uno dei tantissimi premi presenti nel nuovo catalogo, accumulando “sorrisi” – ovvero punti. Maggiore è il tempo trascorso con Vodafone, maggiori sono i premi ai quali si può accedere: i “sorrisi” vengono infatti assegnati in base agli anni passati in Vodafone e, con cadenza periodica, ne verranno assegnati altri per premiare il continuo rapporto di fiducia del cliente, oltre che per ogni prodotto o servizio Vodafone acquistato.

La grande sfida che i brand devono affrontare ogni giorno è quella di saper comprendere le necessità dei propri clienti attraverso l’ascolto dei loro bisogni e fornire le risposte per soddisfare i desideri delle persone e migliorare la loro qualità della vita – ha affermato Gianluca Pasquali Direttore Consumer di Vodafone Italia – Per questo abbiamo voluto creare un luogo digitale dove il cliente possa sentirsi accolto e dove poter trovare, in modo molto semplice e intuitivo, il prodotto o la soluzione più in linea con le sue necessità e i suoi desideri.

Il nuovo sito Vodafone è stato realizzato da Vodafone Design Studio – il team Vodafone che lavora per massimizzare l’esperienza dell’utente all’interno di tutto il lifecycle del prodotto, a partire dalla definizione del suo concept fino alla gestione della User Experience dei diversi touchpoint digitali con i clienti – con la collaborazione di AKQA, agenzia specializzata nell’ideazione, progettazione e realizzazione di innovative forme di interazione, su tutti i canali di contatto del brand.