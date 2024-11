Nvidia supera Apple (di nuovo) ma gli analisti sono convinto che adesso il sorpasso durerà. L’azienda che produce chip per l’AI è diventata la più grande azienda quotata al mondo, superando la casa di Cupertino.

Le azioni di NVIDIA sono salite martedì del 2,9%, a 139,93 dollari, portando il valore di mercato a 3430 miliardi di dollari, davanti ad Apple che si è fermata a 3380 miliardi. Le azioni di NVIDIA sono quasi triplicate nel 2024 e cresciute del 2700% negli ultimi cinque anni.

A contribuire alla spinta di Nvidia è stato l’annuncio di venerdì che sostituirà Intel nel Dow Jones Industrial Average (il cambiamento entrerà in vigore venerdì). Le azioni Apple sono state invece influenzate negativamente da uno dei suoi maggiori azionisti, la Berkshire Hathaway di Warren Buffett, che ha annunciato questo fine settimana un’altra importante vendita di azioni Apple.

L’azienda vola grazie all’AI

Nvidia aveva già superato Apple per un breve periodo come più grande azienda al mondo il 25 ottobre. L’azienda progetta circa il 75% degli acceleratori di intelligenza artificiale del mondo, la tecnologia dei semiconduttori che alimenta le applicazioni di intelligenza artificiale generativa come il chatbot ChatGPT di OpenAI, mentre la domanda aumenta per le unità di elaborazione grafica prodotte da Nvidia. Questa domanda “folle” si è tradotta in un enorme aumento degli utili e in un boom del mercato azionario.

L’utile netto di Nvidia è salito da 2,3 miliardi di dollari della prima metà del 2022 ai 31,5 miliardi di dollari della prima metà del 2024. Il prezzo delle sue azioni è aumentato dell’850% negli ultimi due anni. Tuttavia, le azioni Nvidia sono in realtà in calo del 4,8% rispetto al massimo storico di chiusura stabilito il 21 ottobre, ma le azioni Apple hanno registrato in calo maggiore nello stesso periodo, del 6,7%. Nel suo report sugli utili di giovedì, Apple ha superato le aspettative di Wall Street per fatturato e profitti rettificati, ma le sue prospettive più deboli per il periodo finale del 2024 hanno deluso gli investitori.

Nvidia potrebbe raggiungere una capitalizzazione di mercato di 50 trilioni di dollari nei prossimi 10 anni

Secondo un importante investitore tecnologico l’azienda guidata da Jensen Huang potrebbe raggiungere una capitalizzazione di mercato di 50 trilioni di dollari entro un decennio. Questa previsione ambiziosa riflette la crescente domanda di chip avanzati che alimentano l’intelligenza artificiale e altre tecnologie emergenti.

Nvidia ha già visto un notevole aumento del suo valore di mercato grazie al successo delle sue GPU, utilizzate in tutto, dai data center ai dispositivi di gioco. L’azienda sta inoltre espandendo la sua presenza nei settori dell’automotive e dell’automazione industriale, posizionandosi come un leader chiave nell’era dell’AI.

Tuttavia, raggiungere una capitalizzazione di mercato così elevata richiederà non solo innovazioni tecnologiche continue ma anche una gestione efficace delle risorse e delle sfide del mercato globale. Gli investitori sono ottimisti riguardo al futuro di Nvidia, ma riconoscono che il percorso verso questo obiettivo sarà complesso e richiederà sforzi concertati in ricerca e sviluppo, oltre a una strategia di mercato aggressiva. Il Financial Times sottolinea l’importanza di monitorare l’evoluzione del settore dei semiconduttori e l’impatto delle politiche economiche globali sulle grandi aziende tecnologiche.

