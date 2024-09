Il mercato cloud cresce ancora nei primi sei mesi dell’anno, grazie all’AI. Il Report

Cresce il valore del mercato dei servizi e delle infrastrutture cloud a livello mondiale, del 23% nei primi sei mesi del 2024, a 427 miliardi di dollari, secondo un nuovo Rapporto di Synergy Research Group.

In particolare, un primo traino del settore è rappresentato dai data center basati sull’intelligenza artificiale o AI based, che hanno visto un incremento degli investimenti pari al +30% nel primo semestre dell’anno.

Nel periodo di tempo considerato, i ricercatori hanno rilevato una maggiore spesa in infrastrutture, invece che in servizi: “Gli investimenti crescenti in AI generativa sta spingendo anche la spesa in infrastrutture, in particolare in data center”, ha spiegato in una nota John Dinsdale, analista capo di Synergy Research.

“L’AI sta accelerando il mercato del cloud, soprattutto con il lancio di nuovi data center hyperscale”, ha aggiunto Dinsdale.

Il ruolo dei data center hyperscale

A proposito di hyperscaler, cioè data center su larga scala specializzati nella fornitura di grandi volumi di potenza di calcolo e capacità di storage a livello mondiale, si legge nel commento ai dati contenuti nel Report: “oltre a guidare il più ampio mercato IT, cresce anche la loro impronta infrastrutturale. Rispetto alla prima metà del 2023, la capacità operativa della loro già enorme rete di data center è cresciuta del 24%. Ancora più impressionante, la dimensione della pipeline di futuri data center, che è cresciuta del 47%, mentre continuano ad aumentare gli investimenti“.

La capacità dei data center hyperscale raddoppia ogni quattro anni. Il mercato in cui questo dato cresce con maggiore rapidità sono gli Stati Uniti.

Questa impetuosa crescita delle infrastrutture hyperscaler si porta dietro anche la produzione di chip dedicati e quindi i ricavi di grandi attori come Nvidia, Dell e HPE, solo per fare i nomi delle aziende più conosciute.

Prendendo i dati relativi ad Nvidia, nel primo semestre dell’anno in corso, i ricavi relativi al settore data center hanno raggiunto i 48,9 miliardi di dollari. Nello specifico, quelli relativi alle vendite di chip AI sono stati pari a 26,3 miliardi di dollari, in crescita del +154% su base annua e del +16% su base trimestrale.

Che cos’è un data center AI based e come funziona

Il data center “AI based” è una struttura che memorizza una rete di sistemi e infrastrutture di elaborazione, che supportano le esigenze ad elevato fabbisogno di intelligenza artificiale e applicazioni di apprendimento automatico.

L’obiettivo di questi data center è quello di semplificare la raccolta delle informazioni e quindi la loro elaborazione per generare in modo efficiente risposte ai prompt immessi dagli utenti.

Il data center basato sull’IA deve disporre di un hardware avanzato, ad esempio, unità di elaborazione grafica, gate array programmabili dal campo, circuiti integrati specifici dell’applicazione e molte altre apparecchiature che ottimizzano l’elaborazione e consentono di eseguire task di calcolo complessi collegati al funzionamento dell’IA.

Le soluzioni per data center predisposti all’IA includono numerose tecnologie, servizi e strategie che ottimizzano l’infrastruttura dei data center. L’obiettivo è di supportare efficacemente sia l’IA che i carichi di lavoro di apprendimento automatico.

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz