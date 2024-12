Nel gruppo degli investitori Bezos Expeditions, XTX Markets, Corner Capital, MESH, Export Development Canada, Healthcare of Ontario Pension Plan, LG Electronics, Hyundai Motor Group, Fidelity, Baillie Gifford. Fino ad oggi, Tenstorrent ha firmato contratti per 150 milioni di dollari.

Tenstorrent lancia la sfida a Nvidia?

Il mercato dei chip di intelligenza artificiale (AI) sta prendendo il volo e Tenstorrent ha raccolto 693 milioni di dollari in un nuovo round di finanziamento di serie D.

Nel gruppo degli investitori Jeff Bezos di Bezos Expeditions, XTX Markets, Corner Capital, MESH, Export Development Canada, Healthcare of Ontario Pension Plan, LG Electronics, Hyundai Motor Group, Fidelity, Baillie Gifford.

Un ampio fronte di investitori che ha dato spessore alla società che produrrà chip AI, ponendola in prospettiva come diretto competitor del gigante Nvidia.

Le risorse, si legge in un comunicato, saranno direttamente impiegate per sviluppare nuove soluzioni di AI open source, assumere nuovi sviluppatori, creare nuovi centri di ricerca, innovazione e progettazione, creare sistemi cloud per supportare la rete di sviluppatori di AI.

Fino ad oggi, Tenstorrent ha firmato contratti per 150 milioni di dollari.

Chip AI open source

La società con sede nella città di Santa Clara, sempre nella Silicon Valley californiana, mira di fatto a porsi come fornitore intermedio tra le aziende di piccole e medie dimensioni e i grandi fornitori come Nvidia.

Le cosiddette Big Tech, infatti, monopolizzano il mercato dei chip AI con costi molto elevati. Il CEO e fondatore Jim Keller ha spiegato che Tenstorrent utilizzerà soluzioni open source proprio per rendere l’AI a portata di mano delle imprese minori.

L’open source di fatto si sta affermando rapidamente con il boom dell’AI, proprio per la sua convenienza economica.

Esempi sono stati il modello di linguaggio di grandi dimensioni di Meta, Llama 3.2, ma anche il chatbot Grok-1 di xAI di Elon Musk.

Oggi il valore di mercato di Nvidia supera i 3,35 trilioni di dollari. Un incremento straordinario di nove volte in meno di due anni.

