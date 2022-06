Al Nord

Domani al mattino tempo asciutto con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio velature in transito, con isolate precipitazioni sui rilievi Alpini. In serata ancora piogge sui medesimi settori, in sconfinamento sulle zone di pianura di Piemonte e Friuli. Migliora in nottata.

Al Centro

Nuvolosità medio-alta in transito al mattino su tutti i settori. Al pomeriggio cieli coperti specie sulle regioni Tirreniche, con deboli precipitazioni tra Toscana, Umbria e Abruzzo. In serata attesi cieli irregolarmente nuvolosi, ma senza precipitazioni associate.

Al Sud e sulle Isole

Tempo stabile al mattino, con cieli poco o irregolarmente nuvolosi su Sardegna, Campania e Molise. Al pomeriggio ancora cieli irregolarmente coperti sui medesimi settori; ampi spazi di sereno su Calabria e Sicilia. In serata non sono previste variazioni di rilievo, con assenza di nuvolosità prevalente sulle Isole Maggiori.

Temperature

Minime stabili o in calo al nord, in rialzo altrove; massime in calo al centro e sulla Sardegna; in aumento sul resto della penisola.