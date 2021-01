Piogge che avanzano dalla serata di domani a tutte o quasi le regioni centro settentrionali e Sardegna. Nubifragi al Sud. Quota neve collinare in Toscana ed Emilia.

Previsioni meteo per sabato 9 gennaio

AL NORD

Al mattino nubi compatte sul nord-ovest, più irregolari tra Trentino, Veneto e Friuli. Al pomeriggio ancora tempo asciutto ma uggioso sul settentrione. In serata non sono previste variazioni di rilievo, con deboli nevicate nella notte in Emilia dai 200 metri.

AL CENTRO

Giornata all’insegna dell’instabilità sulle regioni centrali, con deboli piogge al mattino sui settori Tirrenici. Nel corso delle ore pomeridiane i fenomeni si estenderanno alle altre regioni, più asciutto sulla Toscana. In serata maltempo diffuso, con nevicate nella notte sulla Toscana dai 300-400 metri di quota.

AL SUD E SULLE ISOLE

Forte maltempo al mattino sulla Sardegna, altrove deboli precipitazioni con cieli coperti. Al pomeriggio nubifragi su Campania, Molise, Basilicata e Puglia, meno piogge sulle altre zone. In serata non si verificheranno variazioni; migliora in nottata tra Sicilia e Calabria.

TEMPERATURE

Minime in lieve calo al centro-sud ed in incremento sulle isole Maggiori e al nord; massime in generale diminuzione.

