Nuovo peggioramento, da domani tornano piogge e neve (Video)

Tempo perturbato venerdì al Nord, con possibilità di neve in pianura sui settori occidentali della pianura Padana. Peggiora anche al Centro, in attesa invece le regioni meridionali.

Le previsioni meteo per venerdì 4 dicembre

AL NORD

Maltempo in arrivo sulle regioni settentrionali con nuove nevicate in pianura tra Piemonte e Lombardia. Piogge anche di forte intensità sulla Liguria e al pomeriggio tra Lombardia e Emilia e Triveneto. Maltempo anche in serata e nottata con neve copiosa sulle Alpi.

AL CENTRO

Verso un peggioramento delle condizioni meteo anche sulle regioni centrali dell’Italia. Piogge specialmente in Toscana durante la seconda parte della giornata e locali temporali sul settore di confine con la Liguria, tempo asciutto solo lungo le coste adriatiche.

AL SUD E SULLE ISOLE

Tempo in buona parte stabile sulle regioni meridionali del Paese eccetto sulla Sardegna dove la parte avanzata della perturbazione porterà piogge e temporali in giornata. Locali piogge probabili anche in Campania, sulle altre regioni variabilità asciutta.

Temperature massime in incremento eccetto al nord-ovest Italia, minime in calo al centro-sud.