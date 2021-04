Meteo4you è la rubrica che offre quotidianamente informazioni dettagliate sul tempo meteorologico in atto sull’Italia, località per località, grazie alle previsioni offerte dal clicca qui. è la rubrica che offre quotidianamente informazioni dettagliate sul tempo meteorologico in atto sull’Italia, località per località, grazie alle previsioni offerte dal Centro Meteo Italiano. Per consultare gli articoli precedenti,

Previsioni del tempo per domani 29 aprile.

Al Nord

Giornata instabile al settentrione: al mattino molte nubi e precipitazioni sparse, con neve sull’arco Alpino. Al pomeriggio si rinnovano maltempo e piogge, anche di moderata intensità tra Lombardia e Piemonte. In serata ancora residue precipitazioni, più sporadiche nelle ore notturne.

Al Centro

Maltempo in arrivo specie sulle regioni Tirreniche: al mattino deboli piogge su Toscana e Lazio, altrove variabilità asciutta. Al pomeriggio pioviggini su tutte le regioni, precipitazioni più consistenti tra Lazio e Abruzzo. In serata tempo in graduale miglioramento con piogge tra Umbria e Marche, altrove nuvolosità irregolare.

Al Sud E Sulle Isole

Migliora nel corso della giornata al meridione: al mattino precipitazioni sulle Isole Maggiori, asciutto sulle regioni peninsulari. Al pomeriggio qualche rovescio tra Sardegna e Calabria, ampie schiarite in Sicilia. In serata nuvolosità e schiarite, con tempo prevalentemente asciutto.

Temperature

Minime e massime stazionarie o in aumento.