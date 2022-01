Nuova perturbazione da Ovest, piogge e temporali su molte regioni (Video)

Al Nord

Tempo instabile nella giornata di domani su gran parte delle regioni, con piogge e temporali sparsi, neve sulle Alpi fino a 900-1330 metri di quota e a quote medie sull’Appennino settentrionale, asciutto al Nord-Ovest. In serata e in nottata ancora maltempo su Veneto, Friuli ed Emilia Romagna, con quota neve in discesa fino a quote collinari.

Al Centro

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni, con cieli sereni sulle regioni adriatiche e nuvolosità sulle altre regioni. Al pomeriggio qualche pioggia in arrivo in Toscana e sulle coste laziali, invariato altrove. Peggiora in serata con piogge e temporali sparsi e neve in Appennino a quote medie, più asciutto in Abruzzo.

Al Sud e sulle Isole

Qualche pioggia in Sardegna durante la giornata, prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi sulle restanti regioni. In serata piogge in arrivo su Campania e Calabria settentrionale, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature

Minime stabili o in calo al Centro-Nord e Sardegna e in lieve aumento al Sud; massime in generale aumento, stabili o in calo in Sardegna.