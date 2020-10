Tempo in peggioramento al Nord e al Centro, con fenomeni intensi su Umbria, Toscana e Lazio. Piogge persistenti anche in Sardegna e Campania.

Meteo4you è la rubrica che offre quotidianamente informazioni dettagliate sul tempo meteorologico in atto sull’Italia, località per località, grazie alle previsioni offerte dal clicca qui. è la rubrica che offre quotidianamente informazioni dettagliate sul tempo meteorologico in atto sull’Italia, località per località, grazie alle previsioni offerte dal Centro Meteo Italiano. Per consultare gli articoli precedenti,

AL NORD

Tempo in peggioramento sulla Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna con precipitazioni in arrivo tra il mattino e il pomeriggio. In serata e nottata piogge in arrivo anche sulle altre regioni del nord Italia. Neve sulle Alpi oltre i 1500 metri di quota.

AL CENTRO

Giornata all’insegna del maltempo con nubi in aumento fin dalle prime ore del mattino e precipitazioni associate lungo le regioni tirreniche, ancora asciutto altrove. Piogge in estensione a tutte le regioni tra il pomeriggio e la nottata con fenomeni intensi su Umbria, Toscana e Lazio.

AL SUD E SULLE ISOLE

Maltempo in Sardegna e Campania con piogge e temporali, tempo stabile sulle altre regioni del meridione con nubi man mano più compatte con il trascorrere della giornata.

Temperature minime in aumento ovunque, massime in calo al nord e in aumento al sud Italia.