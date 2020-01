Nuova Authority ad hoc per gli OTT in arrivo nel Regno Unito

Il quadro regolatorio attuale non basta: il Regno Unito vuole creare un regolatore ad hoc per controllare i GAFA (Google, Amazon, Facebook, Apple).

Il Regno Unito vuole creare un regolatore ad hoc per controllare i GAFA (Google, Amazon, Facebook, Apple). Il governo di Londra vuole lanciare questa nuova entità dedicata dopo la Brexit, una nuova Autorità di regolazione che metterà a punto un codice di buona condotta vincolante per i grandi OTT made in Usa.

Nuova Authority entro l’anno

Secondo il Financial Times, la nuova autorità verrà aperta quest’anno e sarà una delle prime del genere in Europa. Fra i compiti del nuovo regolatore, il monitoraggio su un codice di buone pratiche di condotta e maggior libertà di accesso ai dati per i consumatori. Il nuovo regolatore avrebbe inoltre facoltà di sanzionare i trasgressori, con multe superiori rispetto a quelle comminate dall’autorità Antitrust CMA (Competition and Markets Authority).

Sta di fatto però che la capacità concreta di incidere sui GAFA da parte del nuovo organismo dipenderà tutto dai fondi e dal personale che la comporranno.

Regole attuali insufficenti

La decisione di creare una nuova Authority per limitare lo strapotere dei GAFA è figlia di un report commissionato dal governo britannico nel 2018, condotto da Jason Furman, professore di economia politica di Harvard, già consigliere politico di Obama, su come adattare il quadro della normativa antitrust all’avvento di Internet.

Le norme anticoncentrazione e antitrust non sono al passo con le novità insite nell’avvento del digitale, perché creano incertezza e ritardi, sostiene il report, sia per i grandi player che per i nuovi entranti.

GDPR primo passo

La decisone del governo britannico giunge peraltro un anno e mezzo dopo l’entrata in vigore del GDPR, mentre diversi paesi stanno cercando di normare e mettere dei paletti regolatori allo strapotere dei big del tech.

In Italia, pa protezione dei dati personali è prerogativa del Garante Privacy, mentre l’Agcom regola il mercato delle telecomunicazioni e dell’audiovisivo. I grandi big del tech sono ancora esclusi dalla regolazione che vale per esempio per le telco. La creazione di un contesto regolatorio uniforme fra telco e OTT è da anni una delle principali richieste del mercato Tlc.