Nubi in transito, qualche pioggia al Nord e Toscana. Più caldo (Video)

Il tempo guarisce dopo la sfuriata gelida del weekend, con vento forte e neve in diverse regioni. Per domani cieli sereni, ma nubi a tratti compatte al Nord, con qualche pioviggine. Temperature in sensibile aumento.

Meteo4you è la rubrica che offre quotidianamente informazioni dettagliate sul tempo meteorologico in atto sull'Italia, località per località, grazie alle previsioni offerte dal Centro Meteo Italiano.

Previsioni del tempo per mercoledì 17 febbraio

AL NORD

Molte nubi in transito sulle regioni settentrionali del nostro Paese ma con precipitazioni scarse o del tutto assenti. Al mattino deboli piogge in Liguria e sul Friuli, neve sulle Alpi orientali. Situazione invariata nel corso della seconda parte della giornata con tempo per lo più stabile.

AL CENTRO

Cieli irregolarmente nuvolosi e tempo stabile anche sulle regioni centrali dell’Italia eccetto deboli piogge o pioviggini lungo le coste tirreniche e sui settori settentrionali della Toscana. Ampie schiarite sulle regioni adriatiche.

AL SUD E SULLE ISOLE

Condizioni meteo stabili al sud Italia. Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi salvo innocue nubi lungo le coste tirreniche peninsulari. Seconda parte della giornata senza variazioni di rilievo eccetto deboli piogge in arrivo sulle coste tirreniche della Calabria.

TEMPERATURE

In sensibile aumento su tutta Italia.