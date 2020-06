Niente tregua, meteo in peggioramento sabato (Video)

Nuovo peggioramento meteo in vista per il nostro Paese. Sabato il tempo si guasta ad iniziare dal Nord e dal tirreno centro settentrionale.

Al Nord piogge al mattino sulle regioni Nord occidentali, maltempo in estensione anche sul resto del settentrione al pomeriggio e in serata con piogge o temporali sparsi.

Al Centro nubi in aumento sin dalle prime ore della giornata con deboli fenomeni sulle coste tirreniche.

Ulteriore peggioramento nelle ore pomeridiane e serali su praticamente tutti i settori con temporali anche intensi sulla Toscana.

Al Sud e sulle isole maltempo sulla Sardegna in rapido allontanamento già nel primo mattino.

Nubi in aumento al pomeriggio e in serata sulle zone peninsulari e in Sicilia con deboli piogge possibili sulle coste tirreniche.

Temperature stazionarie o in lieve aumento al centro-sud, massime in calo al Nord.