Neve a quote collinari domani su diverse regioni (video)

Al Nord

Al mattino nuvolosità al Nord-Ovest con precipitazioni sulle Alpi occidentali e neve oltre i 300 metri, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata residui fenomeni sulle Alpi occidentali, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi.

Al Centro

Al mattino isolati fenomeni in Abruzzo con neve a quote collinari, asciutto altrove con ampi spazi di sereno tra Toscana, Umbria e Lazio. Al pomeriggio tempo asciutto ovunque con nuvolosità tra Marche, Abruzzo e Basso Lazio, soleggiato altrove. In serata locali fenomeni in Appennino con neve fino a 200-300 metri.

Al Sud e sulle Isole

Al mattino tempo instabile con piogge e temporali sparsi, neve oltre i 500-900 metri, asciutto in Sardegna. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con forte maltempo sugli stessi settori. In serata ancora precipitazioni sparse sulle regioni Peninsulari con neve oltre i 600-1000 metri, più asciutto sulle Isole Maggiori.

Temperature

Minime stabili o in lieve calo sulle regioni Peninsulari e in lieve aumento sulle Isole Maggiori; massime in generale diminuzione.

Tendenza per domenica e prossima settimana