Il ceo Reed Hastings ha accolto la richiesta dell’Unione europea e così Netflix ha deciso: “Date le straordinarie sfide sollevate dal coronavirus, abbiamo iniziato a ridurre i bit rate in tutti i nostri flussi in Europa per 30 giorni, garantendo al contempo un servizio di buona qualità per i nostri abbonati".

Se vi siete accorti nelle ultime ore che la qualità dei video su Netflix non è più come eravate abituati ad apprezzarla, ecco la motivazione.

“A seguito delle discussioni tra il Commissario Thierry Breton e Reed Hastings – e date le straordinarie sfide sollevate dal coronavirus, Netflix ha deciso di iniziare a ridurre i bit rate in tutti i nostri flussi in Europa per 30 giorni”, ha detto a Business Insider un portavoce della società. “Stimiamo che ciò ridurrà il traffico Netflix sulle reti europee di circa il 25 percento, garantendo al contempo un servizio di buona qualità per i nostri abbonati”.

Il cambiamento tecnologico di Netflix, che ha effetti sulla visione di milioni di utenti europei, è tutto spiegato dalle parole della società, la quale nel giro di un giorno ha accolto la richiesta dell’Unione europea “di passare alla definizione standard quando l’HD non è necessaria”.

Questo è stato il concetto chiaro che Thierry Breton, il commissario francese al Mercato Interno e alla promozione del Mercato Unico Digitale, ha espresso al ceo della piattaforma in streaming Reed Hastings incontrandolo di persona due giorni fa a Bruxelles.

Non lamentiamoci

Dunque Netflix ha detto sì all’Ue e così ha deciso di ridurre il bit rate, la quantità di dati trasferiti in determinato intervallo di tempo, in Europa per 30 giorni, promettendo “un servizio di buona qualità per i nostri abbonati”.

Ma la differenza, ovviamente, si nota nel vedere ora film, serie tv, documentari e cartoni animati, ma è un “prezzo” a cui anche gli abbonati devono abituarsi. Tutti noi dobbiamo uscire dalla nostra comfort zone per contribuire ad evitare il blackout di Internet, uno strumenti vitale anche in questo periodo di emergenza sanitaria Covid-19, di smart working e del tempo ritrovato in casa.

Perché l’Ue si è rivolta in primis a Netflix?