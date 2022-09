Netflix, l’inflazione pesa sul futuro dello streaming?

L’inflazione pesa sulla volontà dei consumatori di pagare un abbonamento a Netflix. Questo il succo di un’interessante analisi condotta da Radio Free Mobile, secondo cui il budget delle famiglie è sempre più sotto pressione negli ultimi tempi, fra bollette e aumento generalizzato dei prezzi. A pagarne le conseguenze potrebbero essere in primo luogo i servizi non primari, come l’abbonamento streaming a Netflix che, secondo l’analisi, potrebbe soffrire più di altri competitor, in primis Amazon Prime.

Quest’ultimo è in bundle con altri servizi e quindi potrebbe subire meno le conseguenze della crisi del portafoglio dei consumatori.

Previsioni