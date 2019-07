Finalmente Netflix ha deciso di fornire qualche dato relativo alla sua piattaforma. L’azienda, tramite un tweet pubblicato dal canale ufficiale @netflixUS, ha reso noto le visualizzazioni della terza stagione di Stranger Things, serie statunitense di fantascienza ambientata negli anni 80 e ideata da Matt e Ross Duffer.

Uscita su Netflix il 4 luglio, la serie ha fatto il record di visualizzazioni nei suo primi quattro giorni di presenza sulla piattaforma di streaming. Le puntate della stagione sono state viste da 40,7 milioni di account da quando è uscita – più di qualsiasi serie o film nei suoi primi quattro giorni – e che 18,2 milioni di account hanno già visto l’intera stagione.

