Numeri in forte crescita nel nostro Paese per Netflix. Nel 2022 i ricavi italiani del colosso streaming sono stati pari a 617 milioni di euro, di gran lunga superiori al 2021 dove sono stati 59 milioni di euro.

Una forte crescita dovuta al fatto che, si legge su Italia Oggi, a partire dallo scorso anno 2022 Netflix Services Italy srl è diventato “distributore dell’accesso al servizio Netflix in Italia, e stipula direttamente i contratti con i clienti” nel nostro paese.

Boom di ricavi per Netflix, ma il fisco italiano incassa poco

Italia Oggi spiega che per Netflix, “I 617 milioni di ricavi corrispondono 538,68 milioni di euro di costi di distribuzione del servizio, ovvero di oneri versati a Netflix internazionale, cui sommare 43,4 milioni di spese di marketing e pubblicità per la promozione di Netflix in Italia (40 milioni nel 2021) e i 12,11 milioni di euro di spese per il personale (11,6 milioni nel 2021)”.

L’emersione dei ricavi realizzati in Italia, comunque, come già avvenuto per altri over the top, non comporta una esplosione delle tasse pagate: infatti nel 2022 l’azienda americana ha versato al fisco italiano 2,9 milioni di euro, rispetto agli 1,1 milioni del 2021.

OTT e ricavi: in Italia mancano solo i dati di DAZN

Pure il colosso dello streaming, come ormai quasi tutti gli over the top, ha deciso di fare emergere i ricavi effettivamente realizzati sulla Penisola, cancellando quelle formule di ricavi fatti transitare per l’Irlanda o l’Olanda. DAZN al momento è l’unico che manca all’appello.