Netflix è un’azienda operante nella distribuzione via internet di film, serie televisive e altri contenuti d’intrattenimento.

Nata nel 1997 come attività di noleggio di DVD, si è poi specializzata negli anni a venire nel settore dei contenuti in streaming, diventando in pochi anni leader indiscusso di mercato.

Dopo aver ampliato l’offerta in altri paesi, in particolare nel Sudamerica e in Europa, e avviato le produzioni originali, Netflix ha registrato un rapido incremento di popolarità, superando nel 2014 i 50 milioni di abbonati, più di 35 dei quali negli Stati Uniti.

Dal gennaio 2016 Netflix ha reso accessibile il servizio di streaming in oltre 190 paesi. raggiungendo nello stesso mese quota 74 milioni di clienti, di cui 44 negli Stati Uniti.

Ad oggi Netflix conta 109,25 milioni di abbonati in tutto il mondo, di cui 52,77 milioni negli Stati Uniti.

La piattaforma www.netflix.com è il fulcro vitale dell’azienda, dove milioni di utenti ogni giorni guardano ogni tipo di contenuto audiovisivo, dalle serie Tv, ai film, cartoni animati, documentari.

Per poter usufruire del servizio è necessario stipulare un abbonamento mensile. Sono disponibile molte varianti, in base ai device (laptop, tblet, smartphone) con cui si vogliono vedere i contenuti, o in base al numero di account con cui si vuole dividere l’abbonamento. Infatti, punto forte del servizio in streaming, è la possibile di pagare un solo abbonamento mensile e dividerlo contemporaneamente con altre persone, facendo così risultare davvero irrisoria la spesa per ogni cliente.

La home page del sito si presenta molto minimale, caratterizzata dal colore dello sfondo nero e dal colore rosso del logo Netflix, spinge l’utente in maniera molto facile alla consultazione del catalogo presente all’interno. Infatti nella home troviamo subito tutti i titoli audiovisivi divisi in “Originali Netflix”, “I titoli del momento”, “Serie Tv americane”, “Film, Commedie”, “Più visti su Netflix”, “Documentari” e “scelti per te”. Ogni video comprende una scheda di approfondimento del prodotto.

Importanti funzioni sono date da Aggiunti di recente, in modo da poter essere informati sui nuovi contenuti che vengono aggiunti settimanalmente e “La mia lista”, sezione che permette ad ogni utente di creare una propria playlist delle serie tv o film preferiti.

Un sito nel complesso facile da consultare, realizzato su un modello pieno di contenuti multimediali ed orientato con efficacia all’utente di rete, che si ritrova immerso in una serie di percorsi piuttosto agevoli e ricchi di prodotti utili per tutti gli appassionati di cinema e serie tv.

Presenti ovviamente le app dedicate per sistemi Android e IOS per i device mobili.

Contenuti: @@@

Grafica: @@@

Usabilità: @@@

Legenda: @ sufficiente; @@ buono; @@@ ottimo