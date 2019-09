Motorola One Zoom: smartphone di fascia medio-alta con 4 fotocamere

Lenovo ha dato il via alla vendita anche in Italia al nuovissimo One Zoom, dispositivo che fa del comparto fotografico uno dei suoi maggiori punti di forza.

È stato ufficializzato un nuovo smartphone targato Motorola: Lenovo, infatti, ha dato il via alla vendita – anche in Italia – del nuovissimo One Zoom, dispositivo che fa del comparto fotografico uno dei maggiori punti di forza. Anche il nome del prodotto, infatti, è ispirato ad una delle specifiche più interessanti, ossia lo zoom ottico ad alta risoluzione, che permette di catturare dettagli anche a distanza senza compromettere la qualità della foto, grazie anche allo stabilizzatore OIS.

Design

Il Motorola One Zoom è un terminale dal design interessante, abbastanza in linea con i must attuali: cornici ridotte al minimo, piccolissimo foro in alto per la fotocamera e retro in alluminio 6000 spazzolato (protetto da Gorilla Glass 3) dominato dai sensori fotografici in rilievo. Il logo M sul retro è un vero e proprio LED di notifica, con una luminosità molto accesa e particolare.



Connettività

Per quanto riguarda la connettività, si tratta di uno smartphone estremamente completo: abbiamo, infatti, il supporto 4G/4G+ (fino a 600 Mbps in download), il Wifi dual band, il GPS/A-GPS/GLONASS/Galileo, il Bluetooth 5.0 e l’NFC. Supporta il dual sim: potrete, quindi, sfruttare due differenti tariffe smartphone senza problemi, anche se uno slot potrà essere usato o con una sim o con una microSD, a seconda delle vostre preferenze.

Il display del One Zoom è un ampio vetro leggermente curvo da 6,4 pollici, con protezione Panada King glass e risoluzione Full HD+ (2340 x 1080 pixel). È un OLED con aspect ratio da 19:9 molto bello da vedere e con un’ottima visibilità anche all’esterno.

Fotocamere

Ma veniamo ora alle fotocamere posteriori: abbiamo un sensore principale da 48 Megapixel con output da 12 Megapixel (tecnologia “quad pixel), una lente grandangolare da 16 Megapixel (fino a 117°), teleobiettivo da 8 Megapixel per lo zoom ottico e sensore di profondità da 5 megapixel. Completano il comparto il dual LED flash, lo stabilizzatore OIS e le funzioni di videoregistrazione fino al 4K a 30 fps. Le funzionalità software dell’Intelligenza Artificiale sono tantissime, dalla Night Vision all’Autosmile, dalle Active Photos ai filtri live. La qualità degli scatti è molto buona praticamente in ogni situazione.

Display

Interessante anche la fotocamera frontale da 25 Megapixel, anch’essa ricca di features per gli scatti e con il supporto per la videoregistrazione a 30 fps in Full HD.

Memoria, processore e sistema operativo

La memoria interna del Motorola One Zoom è da ben 128 GB, espandibile attraverso l’uso di schede di memoria, mentre la RAM si attesta a 4 GB. Il processore è un Qualcomm Snapdragon 675, particolarmente apprezzato per le buonissime prestazioni, non troppo distanti dai chipset di fascia superiore. Il sistema operativo è, ovviamente, Android 9 Pie, in abbinamento all’ottima suite di applicazioni Moto e all’interfaccia quasi stock proposta con i dispositivi Moto.

Batterie e altre specifiche

La batteria è un modulo da 4000 mAh, in grado di accompagnare l’utente anche per 2 giorni pieni di utilizzo. Grazie al caricatore TurboPower a 18W i tempi di ricarica saranno brevi. Tra le altre specifiche degne di nota segnaliamo la presenza di uno speaker frontale (mono), 3 microfoni, jack per le cuffie e rivestimento P2i per la protezione dagli spruzzi (non è impermeabile).

Insomma, il Motorola One Zoom conferma l’ottima qualità della gamma Moto e in particolare della serie One, grazie a specifiche di ottimo livello unite ad un design curato e interessante. Pur non essendo un top di gamma, infatti, è in grado di soddisfare un ampio ventaglio di utenti, anche tra i più esigenti.

Prezzo e lancio

Il prezzo? La cifra ufficiale supera i 420 euro ma in Italia viene proposto a 399 euro, già acquistabile nelle colorazioni Electric Grey e Cosmo Purple su alcuni canali di e-commerce. Il costo potrebbe far storcere il naso ad alcuni, soprattutto se confrontato alla concorrenza più aggressiva: tuttavia il One Zoom è un prodotto di fascia medio-alta di ottima qualità, che garantisce il supporto Android per diverso tempo e che offre un’esperienza di utilizza molto vicina a quella pura del sistema operativo, senza troppe customizzazioni o appesantimenti inutili. Resta, quindi, un prodotto da prendere in considerazione, anche come alternativa a prodotti meno cari ma senza quelle caratteristiche chiave che il Motorola possiede.