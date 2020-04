Più di 60 milioni di euro a Roma, oltre 45 milioni per Milano, quasi 31 milioni per Torino, il Governo ha deciso di finanziare progetti di mobilità a basse emissioni inquinanti per i Comuni italiani a rischio PM10 e NO2. Una misura per tutelare la salute dei cittadini e uno stimolo per l’industria dei trasporti.