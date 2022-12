Intervista a Elisabetta Ripa, CEO di Enel X Way, a margine dell’evento di presentazione di Ewiva e di inaugurazione del più grande hub di ricarica italiano a Roma, il 13 dicembre 2022.

Ewiva è la joint venture di Enel X Way e Volkswagen che ha l’obiettivo di creare una rete di ricarica ad alta potenza (high-power-charging, HPC) con 3000 punti di ricarica pubblici in tutta Italia con potenza fino a 350 kW e alimentati al 100% da energia rinnovabile.

Il lancio di Ewiva è stata l’occasione per inaugurare la prima stazione di ricarica premium situata a Roma, in Via Flaminia 871, che dispone di un locale aperto a tutti i clienti e 14 punti di ricarica ultraveloce. L’Hub di ricarica è posizionato sotto una pensilina solare composta da pannelli fotovoltaici prodotti nello stabilimento 3Sun Gigafactory di Enel Green Power in Sicilia.