Intervista a Federico Caleno, Head of Country Italia, Enel X Way.

La videointervista a Federico Caleno, Head of Country Italia, Enel X Way: “Vogliamo elettrificare tutto il trasporto (produce il 25% di CO2 nell’atmosfera) con le rinnovabili”, in occasione del convegno “Mobilità e Innovazione per la Crescita dell’Italia – Istituzioni, Imprese e Università di fronte alle Nuove Sfide”, che si è svolto a Roma il 9 febbraio ed è stato promosso da ANFoV (Associazione al servizio delle imprese pubbliche delle comunità pubbliche e dei cittadini), con il supporto di Movyon (società del Gruppo Autostrade leader nello sviluppo e nell’integrazione di soluzioni di Intelligent Transport Systems). L’evento ha visto la partecipazione di speaker del mondo istituzionale, accademico e di impresa e rappresenterà un’importante occasione di confronto sui nuovi scenari della smart mobility, sulla crescente domanda di innovazione e sostenibilità e sulle opportunità offerte dalle tecnologie di frontiera a vantaggio del sistema Paese.

