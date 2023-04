Enel X Way sponsor del Giro E e “Maglia Blu”

La prima grande novità del Giro-E edizione 2023, la quinta della sua storia, che si svolgerà tra il 6 e il 28 maggio per un totale di 20 tappe, è l’annuncio che il nuovo title sponsor è Enel X Way. L’edizione 2023 prevede 20 tappe, con una percorrenza giornaliera compresa tra i 70 e i 100 chilometri.

La società del Gruppo Enel dedicata alla mobilità elettrica è il partner perfetto per un evento che della mobilità sostenibile è diventato l’ambasciatore, grazie alle bici da corsa a pedalata assistita dal cuore elettrico che consentono ai partecipanti l’unica VIP E-Bike Experience del mondo sulle strade e nei giorni di un Grande Giro. Nel caso specifico, il Giro d’Italia. Enel X Way sarà anche la Maglia Blu, quella indossata dal leader della Classifica generale del Giro-E.

L’azienda già oggi ha installato in Italia oltre 18mila punti di ricarica per veicoli elettrici che rappresentano la più ampia rete di ricarica del Paese.

“Da quest’anno avviamo con grande entusiasmo la partnership con Giro-E, una competizione che rappresenta la perfetta integrazione tra lo spirito dello sport e l’attenzione all’ambiente. La mobilità elettrica su due ruote si sta diffondendo sempre di più, sia con le bici che con gli scooter e le moto elettriche. Grazie al Giro-E le persone delle diverse regioni potranno avvicinarsi sempre di più a questa realtà, assistendo a uno spettacolo unico e conoscendo da vicino tecnologie e servizi che Enel X Way sta sviluppando per accelerare la crescita della mobilità elettrica nel Paese”, ha affermato Federico Caleno, Responsabile Italia di Enel X Way.

“È un grande piacere per noi annunciare che il nuovo title sponsor del Giro-E è Enel X Way. Il Gruppo Enel accompagna il Giro-E fin dal 2019, anno della sua prima edizione. I suoi valori di innovazione, sostenibilità e vicinanza al territorio sono gli stessi che animano RCS Sport e questo evento in particolare, di cui l’edizione 2023 si annuncia ancora più ricca di contenuti e partecipanti”, ha dichiarato Paolo Bellino, Amministratore Delegato e Direttore Generale di RCS Sport.

I partner del Giro E: Enel X Way Title sponsor e Maglia Blu; Continental Maglia Arancio; Trenitalia Maglia Verde-Ride Green; Intimissimi Uomo Maglia Bianca; ENIT Maglia Azzurra; Valsir Maglia Rossa; Fantacycling Maglia Social; Toyota Official Mobility Partner; Tudor Official Time Keeper; Yamaha Official Scooter Partner; NAMED SPORT Official Nutrition Sponsor; Lauretana Official Water Partner; Castelli Official Jersey Partner; Shimano Official Technical Partner; Astoria Official Wine Partner; San Gabriel Official Beer; Oakley Official Sunglasses; Nolan Official Partner, OJ Official Partner.

Il Giro-E è una e-bike experience unica nel suo genere a livello mondiale, che si svolge nei giorni e sulle strade del Giro d’Italia. Organizzata da RCS Sport, è inserita come evento cicloturistico nel calendario della Federazione Ciclistica Italiana e la prima edizione risale al 2019.

Il Giro-E si svolge solo ed esclusivamente con biciclette da corsa a pedalata assistita (e-road bike), omologate e con motori da 250W per una velocità massima limitata a 25 km/h, fornite dal proprio Team di appartenenza.

