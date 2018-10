Minecraft si avvicina ai 100 milioni di utenti mensili attivi

Microsoft ha annunciato che Minecraft, secondo gioco più venduto di sempre, ha toccato i 91 milioni di utenti attivi mensilmente.

Anche se Fortnite continua a godere delle luci della ribalta per i suoi record fulminei, con 78 milioni di utenti mensili attivi ad agosto, Minecraft è ancora lontano.

Con i suoi 154 milioni di copie vendute, il gioco sviluppato da Mojang resta davanti a successi di primo piano come Grand Theft Auto V e insegue, per il momento, solo Tetris. Calcolando i 100 milioni di utenti registrati in Cina, dove è gratuito, il gioco ha superato i 250 milioni di download totali.

Microsoft ha acquisito il titolo nel 2014 da Markus “Notch” Persson, in un affare da 2,5 miliardi di dollari. Da allora, la popolarità del gioco non è scemata e sembra anzi aumentare, come dimostra l’incremento mensile di circa 20 milioni di giocatori.

Helen Chiang di Microsoft ha dichiarato che l’azienda intende ampliare ulteriormente il gioco con spin-off come Minecraft: Dungeons, recentemente annunciato. Per quanto riguarda la serie episodica, i recenti guai di Telltale lasciano presupporre un cambio di rotta obbligato almeno in fase di sviluppo.