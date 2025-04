Skype va in pensione. È l’era di Teams

L’era delle telecomunicazioni 2.0 dice addio a Skype.

È ufficiale. Il software più utilizzato nei primi anni 2000 per effettuare videochiamate a distanza si fa da parte per lasciare definitivamente il passo a Microsoft Teams.

A comunicare il cambiamento epocale è la stessa Microsoft, che annuncia la disattivazione della celebre piattaforma online a partire dal prossimo 5 maggio.

La notizia, però, oltre a segnare la fine di uno dei servizi che ha rivoluzionato il modo in cui ci connettiamo a distanza, rappresenta anche l’inizio di una nuova fase, più moderna e integrata.

Teams, già adottato da milioni di persone in tutto il mondo, conserva tutte le funzionalità più amate di Skype, dalle videochiamate alle chat, aggiungendo strumenti potenti e gratuiti come la gestione del calendario, la creazione di community, e l’hosting di riunioni in un’unica piattaforma.

Microsoft Teams è dunque destinato a diventare il nuovo punto di riferimento per la comunicazione da remoto in tempo reale.

Perché questo cambiamento?

Qualcuno potrebbe chiedersi il perché di questa scelta, che inevitabilmente intristisce i più nostalgici, entrati in contatto con il mondo delle “call” proprio grazie a Skype. L’obiettivo è potenziare, ma anche semplificare l’esperienza di telecomunicazione, sia personale che professionale.

Per consentire un’operazione quanto più indolore, Microsoft rende noto che il trasferimento da Skype a Teams sarà pressoché automatico. È, infatti, possibile accedere a Teams da qualsiasi dispositivo con le stesse credenziali Skype. Contatti e chat sono già sincronizzati. Inoltre, prima che Skype venga definitivamente disattivato, sarà possibile comunicare senza interruzioni tra utenti Skype e Teams. Il passaggio è dunque graduale, senza pressioni.

Che fine fanno i dati?

L’esportazione dei dati potrà avvenire in un arco temporale di massimo 9 mesi (gennaio 2026), successivamente i dati verranno eliminati automaticamente.

Chi attualmente usufruisce di servizi a pagamento, da oggi (4 aprile 2025) può continuare ad utilizzare le funzionalità unicamente sul portale web di Skype e, in parte, anche nella versione gratuita di Teams. Da da marzo 2026, anche i minuti Skype inclusi in Microsoft 365 Personal e Family verranno rimossi.

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz