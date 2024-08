Ecco come la Cina sta eludendo i divieti americani sull’AI

Generative AI Insights è la rubrica curata da Recomb, il think tank dedicato all’esplorazione dell’impatto e del potenziale dell’AI generativa in vari aspetti della vita umana. Recomb studia l’AI generativa da tutte le angolazioni: professionale, etica, tecnica, legale, economica, ambientale, sociale, educativa e culturale. Per leggere tutti gli articoli della rubrica Generative AI Insights su Key4biz clicca qui. .

Nella città cinese di Shenzhen, un vivace mercato elettronico offre una vasta gamma di prodotti, inclusi microchip avanzati per l’intelligenza artificiale, nonostante i tentativi degli Stati Uniti di impedirne l’esportazione. Questi chip, cruciali per lo sviluppo di tecnologie AI avanzate, sono diventati un punto focale nel conflitto tra le due superpotenze.

La Cina ha trovato modi per aggirare le restrizioni americane tramite contrabbandieri, società di copertura e etichette di spedizione fraudolente. Le aziende americane, pur rispettando le normative, faticano a controllare completamente la loro catena di distribuzione.

Il governo degli Stati Uniti, dal canto suo, ha intensificato i controlli, ma la Cina continua a ottenere i chip necessari grazie a un vasto network globale. La questione si complica ulteriormente con l’emergere di nuove aziende cinesi che, spesso con legami diretti con le istituzioni militari e di ricerca, riescono a mantenere un flusso costante di tecnologia avanzata nonostante i divieti.

Questa dinamica non solo minaccia la sicurezza nazionale americana, ma mette anche a rischio miliardi di dollari di vendite per le aziende tecnologiche statunitensi. Mentre le autorità cercano di colmare le lacune nelle restrizioni, la Cina rimane determinata a rafforzare le proprie capacità tecnologiche e militari.

Il dentista robot può preparare una corona dentale in 15 minuti

Perceptive, una società di Boston, ha sviluppato un robot avanzato che promette di ridurre drasticamente i tempi delle procedure dentali standard, come la preparazione di corone dentali, da due ore a soli 15 minuti. Questo risultato è ottenuto grazie all’uso combinato di tomografia ottica a coerenza (OCT), programmazione AI e robotica.

La tecnologia OCT permette di catturare dati tridimensionali dettagliati della bocca del paziente, migliorando l’accuratezza delle diagnosi rispetto ai tradizionali raggi X e senza produrre radiazioni ionizzanti. Attualmente, il robot è ancora in fase prototipale e deve ricevere l’approvazione della FDA prima di essere utilizzato su larga scala.

L’azienda mira a fornire soluzioni sanitarie dentali completamente automatizzate, soprattutto nelle comunità meno servite, migliorando l’efficienza e la precisione delle cure. Tuttavia, nonostante il potenziale innovativo, rimangono dubbi sulla sicurezza e sull’accettazione dei pazienti verso l’uso di macchine autonome per le cure dentali.

Il grande piano di Elon Musk per costruire un supercomputer AI, spiegato

Dojo è il supercomputer personalizzato di Tesla, progettato per addestrare le reti neurali del suo sistema “Full Self-Driving” (FSD). Elon Musk ha recentemente annunciato che Tesla raddoppierà gli sforzi sul progetto Dojo in vista del lancio del robotaxi previsto per ottobre.

Il FSD, attualmente installato su circa 2 milioni di veicoli Tesla, esegue alcune funzioni di guida automatizzata ma richiede ancora la supervisione umana.

Dojo mira a migliorare queste capacità attraverso un’enorme potenza di calcolo per elaborare i dati visivi raccolti dalle telecamere dei veicoli, senza l’uso di sensori come lidar e radar, comunemente utilizzati da altre aziende. La strategia di Tesla si basa sulla raccolta e l’elaborazione di grandi quantità di dati video per affinare i modelli di intelligenza artificiale. Tuttavia, alcuni esperti sottolineano i limiti di questa approccio, evidenziando i costi elevati e la possibilità di raccogliere dati non significativi.

Nonostante ciò, Tesla continua a investire in Dojo, che utilizza chip D1 progettati internamente per massimizzare l’efficienza delle operazioni di machine learning. Il progetto Dojo rappresenta un’innovazione significativa per Tesla, con il potenziale di trasformare l’azienda in un leader nell’AI e nella guida autonoma, pur affrontando sfide tecniche e di approvvigionamento dei chip.

