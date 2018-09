Telltale Games annuncia a sorpresa la chiusura

In forse il completamento dell'ultima serie di The Walking Dead.

Telltale Games, studio autore di diverse serie episodiche come The Walking Dead e The Wolf Among Us, ha licenziato gran parte dello staff e si appresta a chiudere i battenti.

Dopo che la notizia dei licenziamenti ha cominciato a circolare sui social media, Telltale stessa ha confermato la notizia con un comunicato.

“Oggi Telltale Games ha preso la difficile decisione di chiudere dopo un anno costellato di sfide insormontabili”, si legge nel comunicato. “Stamattina è stata licenziata la maggior parte del personale. Un piccolo gruppo di 25 membri resterà attivo per onorare gli impegni con direttivo e partner”.

“È stato un anno incredibilmente difficile”, ha aggiunto l’amministratore delegato Pete Hawley nello stesso comunicato. “Abbiamo lavorato per cambiare rotta, ma purtroppo il tempo non ci è bastato. Quest’anno abbiamo prodotto i nostri contenuti migliori che, nonostante il feedback positivo, non hanno avuto successo commerciale”.

Per quanto riguarda l’ultima stagione episodica di The Walking Dead, al momento le voci sono contrastanti. C’è chi sostiene che la serie verrà completata e chi sostiene che sarà cancellata, ma al momento lo studio non ha ufficilalizzato nulla in merito.