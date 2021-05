Migliora sull’Italia, ancora piogge al Nord e parte delle centrali (Video)

Meteo4you è la rubrica che offre quotidianamente informazioni dettagliate sul tempo meteorologico in atto sull’Italia, località per località, grazie alle previsioni offerte dal clicca qui. è la rubrica che offre quotidianamente informazioni dettagliate sul tempo meteorologico in atto sull’Italia, località per località, grazie alle previsioni offerte dal Centro Meteo Italiano. Per consultare gli articoli precedenti,

Previsioni del tempo per mercoledì 12 maggio.

Al Nord

Al mattino tempo stabile al nord-ovest con cieli sereni o parzialmente nuvolosi. Cieli nuvolosi con piogge sul Triveneto e cieli variabili con piogge sull’Emilia Romagna. Al pomeriggio piogge in estensione alle regioni di nord-ovest con nuvolosità variabile. Nessuna variazione in serata.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile con nuvolosità variabile o parzialmente nuvoloso, piogge su Toscana settentrionale e sereno in Abruzzo. Al pomeriggio cieli variabili con piogge su Umbria, Marche, Toscana orientale e Reatino, sereno altrove. In serata asciutto ovunque con cieli parzialmente nuvolosi.

Al Sud e sulle Isole

Tempo in prevalenza stabile al meridione: al mattino cieli sereni sulle Isole Maggiori e parzialmente nuvoloso sulle restanti regioni, con locali piogge sulle coste tirreniche della Campania meridionale, Basilicata e Calabria settentrionale. Nel pomeriggio e in serata tempo asciutto ovunque con cieli sereni o parzialmente nuvolosi.

Temperature

Minime in diminuzione, massime in aumento al nord-ovest e in diminuzione altrove.