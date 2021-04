Migliora il tempo, si va verso un weekend di sole (Video)

Meteo4you è la rubrica che offre quotidianamente informazioni dettagliate sul tempo meteorologico in atto sull’Italia, località per località, grazie alle previsioni offerte dal clicca qui. è la rubrica che offre quotidianamente informazioni dettagliate sul tempo meteorologico in atto sull’Italia, località per località, grazie alle previsioni offerte dal Centro Meteo Italiano. Per consultare gli articoli precedenti,

Previsioni del tempo per venerdì 23 aprile.

Al Nord

Giornata nel complesso stabile sulle regioni settentrionali dell’Italia con cieli irregolarmente nuvolosi fin dalle prime ore del mattino. Da segnalare soltanto la possibilità di piogge o acquazzoni sulle Alpi e Prealpi nelle ore pomeridiane e nel Veneto in mattinata. Asciutto in serata.

Al Centro

Nuvolosità irregolare al mattino al Centro Italia con residue piogge in Abruzzo, sole prevalente in Toscana. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni tra Abruzzo e Lazio, sempre asciutto altrove. In serata migliora ovunque con precipitazioni assenti.

Al Sud e sulle Isole

Molte nuvole al Sud Italia con maltempo diffuso. Piogge dalle prime ore del mattino con i fenomeni più intensi sulla Calabria. Al pomeriggio si rinnovano le condizioni di tempo instabile con piogge o temporali, precipitazioni intense sulle isole maggiori e Calabria. ancora maltempo diffuso in serata.

Temperature

Minime in lieve calo, massime in aumento.