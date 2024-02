Microsoft ha appena investito in Mistral, la startup francese dell’intelligenza artificiale per trarre vantaggio da "business completamente nuovi". Indagine Ue sull'accordo. Ma perché Parigi apre all'influsso americano sull'AI dopo la posizione assunta durante i negoziati per l'AI Act?

Microsoft ha appena investito in Mistral, la startup francese dell’intelligenza artificiale per trarre vantaggio da “business completamente nuovi”. Si tratta di un’operazione a un po’ a sorpresa, considerata la posizione di Parigi al tavolo europeo dei negoziati sulll’AI Act, con un presidente francese Macron che, all’epoca, difendeva a spada tratta il primato tecnologico europeo dall’invadenza dei grandi player americani ed extra Ue dell’AI, Microsoft in testa.

Mistral, fondata lo scorso anno da ex ricercatori di Google e Meta, è un raro player europeo di spicco in un campo dominato da aziende statunitensi. L’azienda francese, che ha già raccolto quasi 540 milioni di dollari, ha confermato lunedì la partnership con Microsoft. A dicembre era stata valutata 2 miliardi da alcuni investitori.

Nel frattempo, Mistral lancia anche un assistente alla conversazione multilingue. Chiamato “Le Chat” (la parola francese per “gatto”), lo strumento consentirà l’interfacciamento conversazionale con i modelli di intelligenza artificiale dell’azienda. Oggi, Le Chat entra in accesso beta per i primi clienti e sarà presto disponibile per gli utenti aziendali.

Cosa è cambiato in due mesi?

Ma come? Cosa è cambiato nel giro di due mesi? Perché Parigi apre alla presenza di Microsoft nel suo campione nazionale dell’AI? C’è stato per caso un doppiogiochismo da parte della Francia, che prima ha sostenuto una posizione pro Europa per poi sposare invece una policy totalmente opposta?

Sta di fatto che la partnership con la parigina Mistral arriva poco dopo che la FTC ha annunciato un’indagine sull’investimento di 13 miliardi di dollari di Microsoft in OpenAI.

Microsoft trova alleato in Francia sull’AI

E così Microsoft ha trovato un alleato nell’intelligenza artificiale in Francia. Si tratta di una partnership pluriennale con la startup francese, il cui nuovo modello di punta per grandi linguaggi, Mistral Large, è stato aggiunto ad Azure, la piattaforma di cloud computing e sviluppo di applicazioni di Microsoft.

La mossa arriva mentre Microsoft cerca di diversificare le sue alleanze con società di intelligenza artificiale oltre OpenAI, in cui la società ha investito più di 13 miliardi di dollari. Il mese scorso, la FTC ha annunciato di aver avviato un’indagine sugli investimenti nell’intelligenza artificiale generativa da parte di grandi aziende, compreso l’investimento di Microsoft in OpenAI.

Microsoft investe un piccola somma in Mistral

Microsoft ha investito una piccola somma nella Mistral, lanciata 10 mesi fa, valutata 2 miliardi di dollari a dicembre, ma non possiede azioni nel business, ha riferito il Financial Times. Il presidente di Microsoft Brad Smith ha detto al FT che i recenti progressi nel campo dell’intelligenza artificiale hanno inaugurato “un’economia basata sull’intelligenza artificiale, che creerà business completamente nuovi e nuove categorie di business”.

La stragrande maggioranza dei modelli di intelligenza artificiale disponibili su Azure sono open source, il che significa che possono essere utilizzati da chiunque senza pagare un fornitore di servizi. Ma Mistral Large è un modello commerciale, in cui gli utenti pagano per ogni chiamata API effettuata. Mistral è solo la seconda società di intelligenza artificiale con cui Microsoft ha stretto un accordo per ospitare i propri modelli commerciali, la prima è la stessa OpenAI.

Capacità di ragionamento uniche

In un comunicato stampa, Mistral afferma che il nuovo modello ha capacità di ragionamento uniche, è esperto in codice e matematica, parla correntemente francese, inglese, tedesco, spagnolo e italiano ed è in grado di elaborare centinaia di pagine di documenti in un’unica API. Il modello è anche specializzato nel recupero della generazione aumentata (RAG), essenzialmente la capacità di acquisire conoscenza da fonti esterne oltre i dati di addestramento e può assistere nella codifica in tutti i linguaggi di codifica tradizionali.

Mistral Large sarà disponibile nella funzionalità Models as a Service (MaaS) di Azure, progettata per consentire agli sviluppatori di integrare e distribuire facilmente modelli di intelligenza artificiale ottimizzati nelle loro applicazioni senza dover impostare manualmente l’API e il processo di fatturazione. In un post sul blog, Eric Boyd, vicepresidente aziendale di Microsoft per la piattaforma Azure AI, ha scritto che Microsoft e Mistral collaboreranno “su modelli di formazione specifici per clienti selezionati, compresi i carichi di lavoro del settore pubblico europeo”.

La Commissione Ue indaga sull’operazione

Oggi la Commissione Europea (CE) ha detto a Reuters che analizzerà l’accordo tra Microsoft e Mistral AI, come parte della sua revisione in corso delle partnership AI delle grandi aziende tecnologiche. La Commissione europea aveva precedentemente avvertito che il sostegno di Microsoft all’azienda statunitense OpenAI potrebbe essere soggetto alle norme dell’UE su fusioni e acquisizioni.

“Ciò che sta accadendo dimostra ancora di più che è stato bene non allentare le nostre ambizioni sulla sicurezza dei modelli GPAI (o sistemi di intelligenza artificiale generica) che presentano rischi sistemici, a seguito della legittima ma forte lobbying di aziende come Mistral”, ha detto Brando Benefei , membro del Parlamento Europeo che ha supervisionato la stesura della legislazione sull’AI (Legge sull’AI).

“Questa questione emergente dovrà essere ulteriormente indagata”, ha aggiunto.