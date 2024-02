Luce verde dagli ambasciatori dei 27 all'AI Act. Non era scontato viste le resistenze di Francia e Germania. Ora manca il voto del Europarlamento a marzo o aprile.

La riunione dei Rappresentanti Permanenti dei 27 (Coreper I) ha dato il via libera all’AI Act, il nuovo sistema di regole dell’Ue sull’Intelligenza artificiale, per mettere un freno ai sistemi come ChatGPT e vietare l’uso indiscriminato del riconoscimento facciale e della sorveglianza biometrica. Gli ambasciatori degli Stati membri nell’Ue hanno confermato l’accordo raggiunto a dicembre con il Parlamento Ue.

L’AI Act sarà ora sottoposto al voto di una commissione chiave di legislatori dell’UE il 13 febbraio, seguito dal voto del Parlamento Europeo fissato per il 24 aprile. Ma l’entrata in vigore non sarà immediata.

Leggi anche: AI Act, Butti: “Pronti a implementarlo per tutelare i diritti dei cittadini e promuovere l’innovazione responsabile”

Accordo politico a dicembre

I paesi e i legislatori dell’UE avevano raggiunto un accordo politico nel dicembre dello scorso anno.

L’ultimo ostacolo da superare è stata la resistenza della Francia e della Germania.

La legge vieta alcune applicazioni della tecnologia AI, impone limiti rigorosi ai casi d’uso considerati ad alto rischio e vincola i modelli software più avanzati con obblighi di trasparenza e stress test.

L’UE è la prima a stabilire norme vincolanti per la tecnologia dell’intelligenza artificiale, prima di altri organismi come il G7 e l’Ocse.

Quando i politici dell’UE hanno annunciato di aver trovato un compromesso finale sui contenuti dell’AI Act a dicembre, la svolta è stata salutata come un passo pionieristico che l’Europa dovrebbe celebrare nel contesto dell’ascesa di strumenti di intelligenza artificiale onnipresenti come ChatGPT di OpenAI e Bard di Google.

Francia e Germania ultime a cedere

Ma il risultato non ha soddisfatto tutti. Germania e Francia, insieme all’Austria hanno alzato le barricate fino ad oggi.

Mentre Vienna si è concentrata sulle disposizioni sulla protezione dei dati, Parigi e Berlino hanno avvertito che le regole per i modelli avanzati di intelligenza artificiale avrebbero ostacolato i campioni europei in erba dell’intelligenza artificiale, come la francese Mistral e la tedesca Aleph Alpha.

La legge sull’AI necessita ancora dell’approvazione formale del Parlamento Europeo. Si prevede che il testo venga approvato a livello di commissione entro due settimane, con un voto in plenaria previsto ad aprile.

I legislatori scontenti a favore della privacy potrebbero ancora tentare di ostacolare l’avanzamento della legge proponendo emendamenti che, se adottati, richiederanno ulteriori negoziati con il Consiglio. Ma la maggior parte delle persone che hanno lavorato all’AI Act in Parlamento sono fiduciose che la legge passerà senza modifiche.

​