Il tempo si mantiene buono su tutto il Paese, con cieli sereni o poco nuvolosi da Nord a Sud. Temperature in lieve ulteriore calo.

Al Nord

Tempo stabile al mattino con nubi basse lungo la Pianura Padana e sulla Liguria; nel corso del pomeriggio persisterà la nuvolosità sui medesimi settori, con ampi spazi di sereno sulle Alpi. In serata e nottata non sono previste variazioni di rilievo.

Al Centro

Al mattino cieli sereni, eccetto qualche addensamento sulle coste del Lazio. Al pomeriggio cieli del tutto soleggiati su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile, con nuvolosità avvettiva lungo le coste Marchigiane.

Al Sud e sulle Isole

Sole prevalente sia al mattino che al pomeriggio sulle regioni meridionali. Nel corso delle ore notturne avremo nuovamente condizioni di tempo asciutto e assenza quasi totale di nuvolosità su tutti i settori.

Temperature

Minime in calo al centro-sud, in rialzo al nord e sulla Sardegna; massime stabili o in lieve calo su tutto lo stivale.