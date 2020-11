Meteo soleggiato domani, ma peggioramento in arrivo (Video)

Meteo4you è la rubrica che offre quotidianamente informazioni dettagliate sul tempo meteorologico in atto sull’Italia, località per località, grazie alle previsioni offerte dal clicca qui. è la rubrica che offre quotidianamente informazioni dettagliate sul tempo meteorologico in atto sull’Italia, località per località, grazie alle previsioni offerte dal Centro Meteo Italiano. Per consultare gli articoli precedenti,

Situazione generale

I modelli confermano un peggioramento meteo previsto per l’ultimo weekend di novembre con piogge e temporali che dovrebbero interessare soprattutto le regioni del Centro Sud Italia.

A seguire, il modello americano GFS mostra un afflusso di aria fredda che coinvolgerebbe soprattutto i versanti orientali della nostra penisola. La prima settimana del mese di dicembre vede una evoluzione meteo piuttosto dinamica.

Previsioni per domani

AL NORD

Nubi in aumento sulle regioni settentrionali ma con deboli precipitazioni in arrivo sullo sulla Liguria. Possibilità di foschie, nebbie o nubi basse in pianura Padana durante le ore mattutine e durante la nottata specie lungo il corso del fiume Po.

AL CENTRO

giornata per la gran parte asciutta sulle regioni centrali dell’Italia, da segnalare solo la possibilità di deboli piogge lungo le coste della Toscana. Cieli da poco nuvolosi a irregolarmente nuvolosi su tutte le regioni e possibili foschie o nebbie al primo mattino sull’Umbria.

AL SUD E SULLE ISOLE

Maltempo in Sardegna con la perturbazione in arrivo da ovest, previste piogge o temporali specialmente nella seconda parte della giornata. Tempo stabile sulle altre regioni meridionali con cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature in aumento sulle regioni centrali, stazionarie altrove.