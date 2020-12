Meteo nuvoloso domani, ma basso rischio di piogge (Video)

Cieli irregolarmente nuvolosi un po’ ovunque domani, ma scarso rischio di pioggia. Meteo in peggioramento però su Sardegna e Sicilia, in estensione al resto del Sud in nottata.

Previsioni meteo per venerdì 18 dicembre

AL NORD

Nubi basse e nebbie in pianura Padana, sole sulle Alpi. La giornata di domani sarà stabile eccetto in Liguria dove non si esclude la possibilità di deboli piogge o pioviggini e in nottata stessa cosa in Lombardia.

AL CENTRO

Cieli irregolarmente nuvolosi con tempo stabile sulle regioni centrali dell’Italia. Maggiori schiarite al pomeriggio e precipitazioni assenti su tutte le regioni. In serata nessuna variazione significativa.

AL SUD E SULLE ISOLE

Cieli irregolarmente nuvolosi o nuvolosi sulle regioni meridionali con piogge di debole o moderata intensità in arrivo sulle isole maggiori entro la prima parte della giornata, poi anche sulla Calabria, Basilicata e Puglia in serata e nottata.

TEMPERATURE

In lieve aumento nei valori minimi, stazionarie le massime.